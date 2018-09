¿Qué puede hacer Colombia si Venezuela está ayudando a grupos armados?

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró desde la Colombian American Association, en Estados Unidos, que Venezuela está ayudando a grupos armados ilegales y los está encubriendo en su territorio.

“La dictadura de Venezuela ha estado apoyando a los terroristas colombianos en su territorio. Los líderes de las Farc estaban ahí, han recibido muchas fuentes de financiación de apoyo y tenemos que denunciar eso también”, declaró el mandatario.



Ante esta situación, ¿qué podría hacer Colombia?



Jorge Iván Cuervo, magíster en Gestión y Políticas Públicas y experto en derechos humanos, justicia, y políticas sociales, comentó que la denuncia en sí no es algo nuevo, pero para que sea diferente se debería escalar a Naciones Unidas.



“Siempre se ha tramitado de manera bilateral, cuando había relaciones fluidas, o por intermedio de la OEA, pero Venezuela no la reconoce. Ahora, se debería escalar el tema a Naciones Unidas y plantearlo como algo de seguridad internacional”, comentó.

El experto Cuervo aseguró que la presencia de grupos armados ilegales colombianos en Venezuela no es algo nuevo. Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO

Cuervo agregó que un pronunciamiento de la ONU podría generar que otros países impongan sanciones a Venezuela como mecanismo de presión.



Óscar Castelblanco, especialista en derecho constitucional y derecho administrativo, Profesor Investigador de la Universidad Libre, aseguró que si bien el tema de las denuncias es el camino a seguir, a la hora de la verdad nada se lograría.



“Debido al derecho de soberanía, muchos estados y más uno como el régimen de Nicolás Maduro desconocen organismos multilaterales. Así las cosas, no se pasaría de una demanda y ya”, afirmó.



Castelblanco explicó que las pruebas pueden existir, pero no se podrían soportar judicialmente, pues “no habría cómo verificarlas y Maduro no asistiría a ningún proceso”.

El experto Castelblanco argumentó que una demanda a organismos internacionales no tendría mucho peso, pues Venezuela desconoce esas entidades. Foto: EFE

En lo que coincidieron ambos expertos, aunque no lo ven viable, es que una última ‘solución’ sería la intervención militar.



“El Gobierno tendría que documentarse mucho más para justificar una acción armada, porque hasta el momento no han dicho cuántos miembros de grupos armados hay, ni cómo están allá ni dónde están”, señaló Cuervo.



“Esa situación pasó en el gobierno de Álvaro Uribe en el caso de Raúl Reyes. El ex presidente denunció la presencia del ex jefe guerrillero en Ecuador, pero el país vecino nada hizo y fue cuando se registró el ataque”, agregó Castelblanco.



Al igual que los expertos, el presidente Duque ha descartado varias veces la opción de una intervención militar.



ELTIEMPO.COM