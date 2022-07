El primer asunto que deberá tramitar el próximo Congreso será respecto a las nuevas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep).



(Lea: Cepeda habla de la agenda legislativa que alista el Pacto)



“Es algo que el anterior Congreso dejó mal hecho y es que debemos resolver lo de las curules de paz, porque se amplió el número de representantes y es necesario adecuar la ley para el funcionamiento”, dijo el senador electo por el Pacto Histórico Iván Cepeda.

Lo que sucede es que el anterior Congreso tramitó un proyecto de ley orgánica para la distribución de los 16 nuevos representantes a la Cámara en las comisiones del Legislativo.



En sesiones extras la plenaria de la Cámara aprobó la iniciativa que suma dos miembros en cada una de las 7 comisiones permanentes, y uno más en las comisiones Primera y Quinta.



Igual dispone que los nuevos congresistas de las Citrep tendrán asiento en las comisiones de Derechos Humanos, de Ética, de Equidad de la Mujer, la Legal de Cuentas y la de Investigación y Acusación.



(Le recomendamos: Pacto Histórico: los temas del primer retiro programático de su bancada)



Por ahora temas como determinar si serán bancada quedaron con diferentes textos en Senado y Cámara por lo cual el proyecto tendrá que ser conciliado.



“Esto muestra la ineficacia de lo que fue la mesa directiva anterior. Había que convocar las sesiones extraordinarias, cosa que no se hizo y por lo tanto no se pudo votar la conciliación de la inclusión de los miembros de las curules de paz”, dijo el senador electo por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.



(Puede leer: Gustavo Bolívar y Roy Barreras: ¿tensión podría ser perjudicial para Pacto?)



“Es una situación que está dejando por fuera de las comisiones a 16 representantes. Por lo tanto, no se pueden hacer votaciones respecto a las comisiones hasta que no se solucione. Esa conciliación puede darse en 1 día y ya luego está en manos del presidente”, asegura Karen Manrique, representante electa por la Citrep 2. Ella además afirma que la Cámara ya asignó los conciliadores, pero el Senado no.



Cepeda afirma que la tarea de la conciliación deberá quedar lista a más tardar el próximo 20 o 21 de julio.



Esta será una tarea de la próxima legislatura que se inicia el próximo 20 de julio y, tras su aprobación, será enviado a sanción presidencial para que quede en firme.





REDACCIÓN POLÍTICA