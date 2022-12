El presidente Gustavo Petro anunció este sábado que que centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia.



Eso, en otras palabras implica que muchos de ellos podrían recuperar la libertad tras esta decisión presidencial.

Pero este anuncio, que si bien tiene antecedentes anteriores y recientes en el paìs, todavía no se dicho cómo se formalizará, sí ha generado diversas reacciones de sectores políticos en el paìs.



El exsenador Ernesto Macìas, del Centro Democrático, aseguró que con esta determinaciòn, Petro "propiciará la salida de la cárcel de los integrantes de la banda criminal 'primera línea', nombrándolos 'gestores de paz'. Lo que se vendrá en materia de violencia es muy delicado".



Casi en la misma línea se pronunció el exministro Gabriel Silva. Dijo que "el presidente Gustavo Petro se está extralimitando en el uso de los poderes de la ley de orden público. Una facultad diseñada para incluir actores en las negociaciones se usa como herramienta de perdón para la Primera Línea. Es una burla a la Justicia. Es abuso de autoridad".



El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, señaló que "paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?".

Mientras tanto, el senador Miguel Uribe (Centro Democrático) aseguró que "protestar es un derecho. Quien lo haga, debe hacerlo pacíficamente. Por otro lado, integrantes de la 'primera línea' están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador".



También a respaldar la propuesta del jefe de Estado salió el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, no solo destacò la decisión del mandatario, sino que recordó que

la bancada del Pacto Histórico ya presentó un proyecto de ley para buscar que se les otorgue amnistía e indulto.



