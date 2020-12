La fundación de Santos creará la biblioteca abierta del proceso de paz

Dos años después de recibir el Premio Nobel de la Paz (2016), y firmar el acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos creó la Fundación Compaz que cumplirá dos años este jueves 10 de diciembre.



EL TIEMPO habló con Paula Gaviria, directora de la Fundación, sobre el papel de esta organización en el posconflicto.



(Puede leer: Estas son las leyes para combatir la pandemia, ¿alguna le sirve?)

¿Cuál es el balance de estos dos años de la Fundación Compaz?



Trabajamos comprometidos con la misión de la Fundación que es la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y que se pueda compartir ese aprendizaje a otras partes del mundo. En estos dos años lo que hemos buscado hacer es llegar a comunidades que trabajan en la solución de conflictos todos los días y la construcción de paz. Hemos identificado a esas personas para poder fortalecerlas desde diferentes ámbitos. Uno muy importante es el tema de las emociones y las habilidades socioemocionales. Todo esto detrás de una noción de que la paz no exclusivamente el silenciamiento de los fusibles sino la oportunidad de una transformación y de crear un desarrollo incluyente y sostenible, a través del desarrollo de capacidades para la paz.



Creemos que tenemos que compartir lo que hemos aprendido con el resto de Colombia pero con el mundo también, porque creemos que la única manera de que se vuelva sostenible la paz es que todos aprendamos lo que ha sido lograrla.



¿Cómo van a compartir el conocimiento a otros países?



Estamos terminando de construir el centro de conocimiento más grande que se tenga sobre el proceso de paz colombiano con las Farc, una plataforma que probablemente se llamará la biblioteca abierta del proceso de paz, la idea es con el apoyo de Noruega y otros aliados que ven a Colombia como un caso de estudio, de inspiración y ven en el acuerdo final elementos que pueden ayudar en sus propios procesos de diálogo o negociación. Esta plataforma va a contar aproximadamente con 10.000 archivos y será un repositorio de información, analizado, clasificado ,sistematizado y va a tener nuevos contenidos donde van a estar las lecciones aprendidas desde la voz de los protagonistas: los negociadores pero también las víctimas, los actores internacionales que rodearon el proceso. Esta plataforma lo que quiere es democratizar y universalizar el aprendizaje de la paz colombiana con el mundo. La segunda herramienta es la documentación de los aprendizajes y las buenas prácticas de la construcción de paz. Ya empezamos a hacer en las alianzas para que estos aprendizajes puedan ser compartidos diferentes espacios e inclusive que se puedan volver en un currículum o una manera de aprender sobre cómo es la construcción de la paz en el terreno.



(Además: Así va el proceso de reactivación económica del país)

Paula Gaviria, directora de Compaz. Foto: Archivo particular

¿Cuándo se espera que lancen esta biblioteca virtual?



En el primer trimestre del próximo año.



¿Cómo funciona la Academia de Liderazgo para la paz?



Este fue el primer proyecto con el que empezamos, hoy tenemos otros procesos de formación en habilidades para la paz que acompañan y complementan el trabajo de esta academia. Aproximadamente 150 personas de casi todos los departamentos del país, en especial donde el conflicto impacto más fuerte, han pasado por esta academia, y lo que hacemos es fortalecer las habilidades socioemocionales para que sean más conscientes, más estratégicos y trabajen más hacia lo colectivo y se blinden ante los riesgos de ejercer liderazgo en Colombia. Es un escenario que se termina convirtiendo de reconciliación.



¿Qué viene para el próximo año?



Construir un programa de formación de habilidades para la paz para maestros y maestras. Lo otro que estamos haciendo es un programa que le hemos llamado habilidades para la paz basado en la experiencia, donde la idea es resaltar el trabajo de líderes inspiradores y emblemáticos en Colombia que han logrado conectarse con la realidad de sus territorios para construir un programa que se ha basado en la experiencia. La idea es llevar el programa a otros públicos como empresas o colegios y que se vuelva inspiración de todo lo que puede pasar en la construcción de la paz.



También estamos haciendo unos programas de formación de emprendimientos sociales. Nos aliamos con otro Nobel de paz, que es Muhammad Yunus, que tiene una organización que fortalece emprendimientos sociales, y otros aliados, y ya tenemos 60 líderes que ya tienen herramientas para potenciar su trabajo de construcción de paz, más de 2000 beneficiarios que son impactados por este proyecto. El próximo año queremos poner a conversar a todas las personas que hoy están haciendo cosas relacionadas con la paz para generar la circulación de apoyo y que la gente se sienta más acompañada, porque hay gente que se la está jugando toda con optimismo y esperanza y nosotros sentimos que tenemos el compromiso de que no se sientan solos porque son un ejemplo para muchos y queremos que eso se sepa, porque el camino que todavía nos falta es largo y no nos podemos dejar desfallecer.



(No se quede sin leer: ¿El momento internacional llevará a Duque a dar giro frente a la paz?)



¿Cómo ve la implementación del acuerdo de paz?



La implementación debe estar centrado en las personas y en fomentar su liderazgo y acompañar las iniciativas. La implementación del acuerdo tenía una intencionalidad qué es muy importante y es la integralidad para las víctimas del conflicto, que son nueve millones, el 18 por ciento de la población, 86 por ciento de esas víctimas es población desplazada y para ellos es muy importante lo que sucedió con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que los territorios tengan una visión diferente. También el acuerdo final trae para las víctimas una oportunidad de dar un paso hacia la no repetición, es la oportunidad para cerrar el dolor, el duelo y para mirar hacia adelante que es lo que las víctimas quieren. El resto de la sociedad todavía estamos pendientes de entender que esta oportunidad que tenemos en nuestras manos es única y que no la podemos desaprovechar.



¿Cuál es el rol del expresidente Juan Manuel Santos en la fundación?



El fundador define el norte de la organización. Él me da las pautas sobre la visión que tiene de la fundación, pero al mismo tiempo es un jefe que confía y me da vía libre para avanzar en estos propósitos. Él construyó la visión de lo que quiere que sea la fundación y desde un principio dijo que quería fortalecer y trabajar en el liderazgo. Él revisa, propone y nos ayuda muchísimo con sus contactos en el mundo. Y es una persona que lo deja volar y crear. Y él supervisa que estamos cumpliendo con los objetivos.



¿Qué les ha dicho el exmandatario sobre lo que se viene el próximo año?



Que sigamos trabajando en apoyar las iniciativas y las personas, e identificando a personas inspiradoras, y consiguiendo la voz desde los territorios, desde lo que es la paz del día a día y que está pasando en la vida de las comunidades. Elevar esa voz para que esas vivencias de la paz se multipliquen, y compartir eso en la biblioteca abierta del proceso de paz. Él tiene mucho interés en que continuemos la línea de reconciliación y medioambiente y también abrir un poco más el espectro de la conversación, no solamente con los que ya estamos convencidos sino también con los que se resisten a ver qué está pasando. Y él insiste muchísimo en ese espíritu de optimismo, de insistir, de perseverar, de mostrar el valor que tiene la paz como un bien de todos y que la construimos entre todos. No nos vamos a meter en discusiones de la implementación.



(Le sugerimos: Los descuentos que tendría en las multas por incumplir la cuarentena)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET



Escríbanos a luimer@eltiempo.com