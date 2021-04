¿Qué está pasando con la restitución de tierras en Colombia?

A la fecha ya son en total 391.421 las hectáreas que han sido devueltas a víctimas que habían sido despojadas de su territorio. Este territorio es casi dos veces lo que ocupa Bogotá, ciudad que, según un documento de la Secretaría Distrital de Planeación, mide cerca de 170 mil hectáreas.

Así lo revela el más reciente reporte divulgado por la Unidad de Restitución de Tierras, que hizo un corte de cuentas a propósito del Día Nacional de las Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que se conmemora el próximo 9 de abril.



Sin embargo, estas poco más de 390 mil hectáreas que se han entregado representan solo el 11 por ciento de la meta que se tiene de restituir 3,5 millones de hectáreas a 2031.



¿Qué está pasando? En diálogo con EL TIEMPO, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, explicó que en cuanto al cumplimiento de la meta “vamos bien” y aseguró que en los próximos 10 años se acelerará el ritmo de este proceso, pues se culminará la parte administrativa y se entrará de lleno en el componente judicial.



¿Cuál es el balance de la restitución de tierras en estos 10 años?

Recordemos que en el 2011 el Congreso aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En esa norma se les hace un reconocimiento a las víctimas. En cuanto a restitución nosotros resolvemos todo lo que tiene que ver con despojo y abandono forzado. Es decir, no toda víctima puede alegar que era propietaria de la tierra y se la quitaron.



Nuestra función es revisar las solicitudes, recaudar las pruebas y, si presta mérito, llevamos la representación judicial de la víctima ante los jueces. Hasta el momento hemos restituido casi 400 mil hectáreas a más de 70 mil beneficiarios, es decir personas que fueron despojadas de sus tierras o víctimas de desplazamiento forzado por lo cual tuvieron que abandonar sus predios.



Pero esta política va más allá, el objetivo es la reparación. Es decir, que se brinda asesoría en proyectos productivos, solución de vivienda, provisión de bienes públicos, mejoramiento de vías terciarias, entre otras medidas. Hemos implementado más de 5 mil proyectos productivos.



¿Cuál es la meta que se tiene frente a la restitución y cuánto de esto se ha cumplido?

Hay que recordar que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue prorrogada por el Congreso hasta el 2031, es decir hasta tenemos hasta este año para cumplir con las solicitudes de restitución.



Lo que hoy en día tenemos inscrito en el registro, es decir predios que tienen mérito para ser restituidos, son 650 mil hectáreas en la ruta individual y poco más de 3 millones de hectáreas en la ruta colectiva (comunidades étnicas). Es decir, al final de este proceso uno podría estar hablando de unas 3,5 millones de hectáreas restituidas.

Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras.

En este proceso vamos bien. En dos años terminaremos la etapa administrativa, es decir terminaremos de llevar la totalidad de los casos que ameriten restitución ante los jueces y pasaremos de lleno a la parte judicial, con lo cual nos dedicaremos a cumplir las sentencias de los jueces. Ya se viene trabajando en un documento Conpes en el que habrá lineamientos para agilizar el trámite.



Según las cifras que ustedes dieron a conocer, la Unidad de Restitución ha tramitado más del 80 por ciento de las solicitudes, pero cuando se va a la parte de las sentencias judiciales, estas cifras no van al mismo ritmo ¿Qué está pasando?

Todas las solicitudes las tramitamos nosotros, hemos llevado más de 25 mil casos antes los jueces, representados en poco más de 13 mil demandas, de estas se producido 6 mil 200 sentencias. En ninguna parte del mundo existían los procesos de este tipo, hemos tenido una curva de aprendizaje a lo largo de los años, ya en los próximos años el ritmo será mayor.

¿Cuáles son las dificultes para la restitución de tierras en Colombia? ¿A qué nos enfrentamos?



Lo primero es que las solicitudes requieren una habilitación, es decir requerimos del aval de la Fuerza Pública, nosotros no podemos intervenir los territorios que tienen alteraciones del orden público, esto nos obliga a tener una articulación con el Ministerio de Defensa. Nosotros presentamos los mapas de los territorios y ellos analizan la situación.



¿Hay solicitudes que se rechazan?



Nuestra labor es revisar en detalle las solicitudes. Algunas solicitudes no cumplen con los requisitos, por ejemplo, son de antes de 1991 y a nosotros la ley nos indica que debemos tramitar las que son de 1991 en adelante, porque esto se da dentro de un marco transicional.



También hay casos de solicitudes temerarias, es decir aquellas que son presentadas por personas que llevan los documentos a ver si les sale algo, pero no presentan ninguna prueba o no tienen ningún mérito.



Además de ello, está el tema de seguridad que hablábamos anteriormente.



