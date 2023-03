Durante un encuentro con empresarios en Medellín la semana pasada, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que el acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las extintas Farc, en 2016, sufra una “transformación” y que, de esta forma, se puedan introducir aspectos que, a criterio del mandatario, completaría los textos de La Habana.



El presidente Petro habló de transformaciones cuando se refirió al acuerdo firmado con las Farc. Foto: Presidencia

“¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional, a mí me parece que tenemos que mirarlo”, dijo Petro.



Las declaraciones del Presidente provocaron varias reacciones entre los sectores que apoyaron el acuerdo y dejaron una pregunta en el ambiente político: ¿qué implicaciones tienen los reparos que empiezan a llegar desde el Gobierno al acuerdo de La Habana?



El primero en reaccionar fue el exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, quien defendió el documento pactado en Cuba. “Muchos creemos que el acuerdo con las Farc abrió la hoja de ruta para transformaciones en busca de paz firme. Ahora reaparece el pasado. El acuerdo no es una paz pequeña. Se truncó su aplicación. Es hora de retomarlo con vigor”, escribió De la Calle en su Twitter.

Muchos creemos que acuerdo FARC abrió h de ruta para transformaciones en busca paz firme. Ahora reaparece el pasado. El Acuerdo no es una paz pequeña. Se truncó su aplicación. Es hora de retomarlo con vigor. LH es equidad rural, pero reforma política, participación ciudadana. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 17, 2023

Para analistas en temas de paz, las críticas del Presidente no se deben ver como un intento por desconocer el acuerdo.



“Este Gobierno tiene un compromiso pleno con la implementación del acuerdo, o sea, no veo ahí ningún esguince ni ninguna matización sobre el cumplimiento de los pactado”, señaló Luis Celis, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación.



Por su parte, Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que dicha revisión puede ser negativa.



“Uno puede tener críticas al acuerdo de paz con las Farc, pero iniciar un proceso para revisarlo resulta contraproducente para la paz y la democracia en Colombia. La comunidad internacional debería dejar en claro que la paz total no puede poner en riesgo al acuerdo de paz de 2016”, escribió en su Twitter.



También hubo reacción del expresidente Juan Manuel Santos, quien dijo en Caracol Radio que tras siete años de la implementación del acuerdo, “va demasiado lenta”. “Lo que sucedió en Mesetas, que es muy grave, es producto precisamente de no implementar el punto de las garantías de seguridad en el acuerdo de paz”, afirmó.

Desde la otra orilla

Pero no solo ha habido críticas desde el Gobierno a los acuerdos de La Habana, también han surgido cuestionamientos del propio De la Calle hacia José Félix Lafaurie, uno de los negociadores que forman parte de las mesas de diálogo con el Eln.



El exnegociador cuestionó en una carta varios de los puntos de la agenda pactada en México. Dijo que “se observa un lenguaje vago” y se fue lanza en ristre contra el presidente de Fedegán, a quien le preguntó: “¿Por qué desató una palpable oposición al proceso con las Farc, cuando en la agenda actual con el Eln se observan temas mucho más comprometedores para el Estado y la sociedad?”.



Delegaciones del Gobierno y Eln firmando la nueva agenda. Foto: Twitter Iván Cepeda

Ante las críticas, Lafaurie publicó una carta en la que defendió su rol en el proceso y aseguró que sus palabras no fueron una “respuesta emotiva y subjetiva a la traición de Santos” –como lo dijo De la Calle–, sino una defensa al sector agropecuario y la ganadería, temas que según el presidente de Fedegán fueron los más afectados por el primer punto del acuerdo: la reforma rural.



“Mientras el proceso con las Farc estuvo marcado por la descalificación de medio país y la guerra política, el actual debe convocar a los partidos para lograr primero algo esencial: paz política, como requisito para el gran acuerdo sobre lo fundamental, y lo fundamental es la paz”, concluyó.



Sobre este acuerdo, hay que recordar que mañana los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro presentarán un informe ante el Congreso de la República en el que darán a conocer los avances en la negociación con el grupo armado.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA

