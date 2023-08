Las denuncias del fiscal Francisco Barbosa llegaron tan solo seis días después del inicio del cese bilateral del fuego entre el Gobierno y la guerrilla del Eln, y en medio de denuncias por parte de las Fuerzas Militares y de frentes de guerra de esa organización por supuestas infracciones a la tregua, las cuales, a la fecha, no han sido aclaradas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MVMV).



(Además: 'Rechazamos cualquier amenaza o plan para atentar contra el fiscal': Alto Comisionado).

Si bien miembros de la delegación del Gobierno, como José Félix Lafaurie, han insistido en que este tipo de hechos en sí mismo no constituyen una causal para el fin de la tregua, sí genera dudas sobre qué efecto podría tener en el desarrollo de la mesa.



No, el mecanismo evalúa y no necesariamente tiene que ser en tiempo real. Habrá incidentes cuya evaluación demorará un tiempo prudente para poder verificar qué fue lo que sucedió en el territorio y otros hechos que eventualmente podrían tener un altísimo impacto. En consecuencia, no se puede decir que cualquier incidente acaba al cese del fuego, además las evaluaciones serán periódicas", señaló el presidente de Fedegán días atrás en entrevista con EL TIEMPO.



Para Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, la denuncia es un golpe al proceso y más si se tiene en cuenta que el cese apenas comienza.



(Le puede interesar: Partido Comunes cita a control político a Alto Comisionado y al ministro Velasco).



“Las implicaciones es que ponen en una línea muy delgada los avances que se tienen de cara a, primero a este cese, y también frente al cuarto ciclo que va a comenzar el 14 de agosto en Venezuela. Hace ver como si los avances fueran un castillo de arena que se puede desvanecer en cualquier momento”, indicó.



En ese sentido, considera que es fundamental que el mecanismo de verificación actúe con base en sus competencias y que la Fiscalía presente las pruebas del caso. “Es importante que las delegaciones cerquen, en el buen sentido, el proceso de negociación”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Negociadores del Eln insisten en que la denuncia del fiscal es un intento de “sabotaje” al proceso de paz. Foto: Oficina Alto Comisionado para la Paz.

De hecho, desde la oficina del alto comisionado para la Paz señalaron que le solicitaron al mecanismo el trámite del episodio en el menor tiempo posible. “Confiamos en una investigación eficaz por parte de las autoridades competentes que permita el esclarecimiento de este presunto plan de asesinato y de las hipótesis que han circulado”, indicaron.



Una vez se conocieron las acusaciones, la delegación del Eln habló de intento de “sabotaje”.



(Siga leyendo: ‘Es gravísimo’: Otty Patiño sobre presunto plan del Eln para atentar contra el fiscal).



“Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el Eln. No es casual que el 3 de agosto, día de la instalación de la Participación de la Sociedad en el proceso de Paz y del Cese al Fuego, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente”, indicaron desde la delegación del Eln.



Las primeras consecuencias de este episodio podrían verse el próximo 14 de agosto, fecha en la que arrancará el cuarto ciclo de negaciones en Venezuela y en el que el cese del fuego será uno de los temas prioritarios.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias