¿Qué pasó con los testimonios de las Farc en  Comisión de la Verdad?

Miembros del antiguo secretariado de las Farc, miembros del Ejército, grupos de empresarios, organizaciones de derechos humanos, indígenas y campesinos han pasado en los últimos meses por la Comisión de la Verdad para relatar episodios del conflicto armado.

Sin embargo, hasta el momento poco se conocen datos sobre hechos concretos que hayan sido dados a conocer en esta instancia, que nació fruto del acuerdo de La Habana. ¿Qué está pasando con estas versiones?



Lo primero que hay que aclarar es que la Comisión de la Verdad es una instancia extrajudicial, es decir que lo que allí se relata no puede ser usado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni por alguna otra instancia judicial.



La Comisión de la Verdad es una instancia que busca conocer lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.



Esta instancia está recogiendo las versiones entregadas por quienes tuvieron alguna relación con el conflicto. Posteriormente construirá un informe final que será un relato colectivo e incluyente que explicará lo qué pasó durante el conflicto.



Este informe se tardará tres años en construirse y en él se realizará un contexto macro del conflicto, contrastando las versiones recibidas.

Por esto, muchas de las versiones que se han entregado a la Comisión de la Verdad no se conocen de manera pública e incluso las comparecencias se hacen de manera privada, a menos de que quien acuda a esta instancia decida por su voluntad dar a conocer lo dicho allí.



Por ejemplo, esta semana estuvieron los miembros del antiguo secretariado de las Farc Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape y Sandra Ramírez, ahora integrantes del partido Farc, quienes presentaron informes sobre siete temas. Estos son: tierra y territorio, contrainsurgencia, insurgencia, bloques y frentes, relación de Las Farc con la población civil, política de las Farc y una autocrítica.



De lo dicho por los miembros de esa exguerrilla poco se conoció públicamente, pero se comprometieron a continuar su comparecencia.



Rodrigo Granda aseguró que acudirán varias veces a la Comisión de la Verdad e irán contando su verdad, que hace parte de un rompecabezas que, al final, será "el monstruo de la guerra".

Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de nuestra trágica historia de dolor y desarraigo FACEBOOK

TWITTER

“Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de nuestra trágica historia de dolor y desarraigo, bajo el compromiso de poner todo lo que tenemos para no repetirnos jamás y completar la paz inconclusa”, aseguró por su parte Pastor Alape.



El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad explicó que la idea es que se tengan más reuniones como las que tuvo con el secretariado de las Farc. “Seguramente vamos a tener más reuniones sobre el mismo tema, siempre buscando contrastar la información que recibimos con la idea de conseguir una narrativa que nos ayude a construir un futuro a todos los colombianos”, dijo de Roux.

Ernesto Samper

De quien sí se conoció una parte del relató entregado a la Comisión fue del expresidente Ernesto Samper, quien se refirió al proceso 8.000 y al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.



Samper es, hasta ahora, el único expresidente que ha acudido a esa instancia de esclarecimiento de la verdad del conflicto. Lo hace de manera voluntaria, pues los exmandatarios no están obligados a hacerlo.



El expresidente relató ante la Comisión de la Verdad su versión sobre la infiltración de su campaña a la presidencia de dineros del cartel de Cali. Samper indicó que no hubo compromisos de la campaña con ese grupo ilegal y que en su momento se recibió información que la otra campaña, la de Andrés Pastrana, también había sido infiltrada.



"La infiltración de los dineros en mi campaña fue a nivel nacional, no regional". "La primera noticia que yo tuve fue a raíz de los famosos narcocasetes" que, según dijo, "no cayeron del cielo". El objetivo era "espiar" su campaña para encontrar relaciones con los sectores de la droga. El ministro Pardo tenía conocimiento del equipo que hizo las grabaciones.



Samper añadió que los casetes que recibieron estaban editados, y que allí no se mencionaba a la otra campaña. A través de un intermediario, dijo, pidió a Pastrana como candidato, que ambos sometieran a la Fiscalía, a cargo de Gustavo de Greiff, esa información para que se abriera una investigación.



En la investigación aparecieron parlamentarios liberales regionales, pero no referencias a otras campañas u otros partidos, por lo que dice que fue una "investigación selectiva". Entonces, comenzaron a averiguar qué había pasado en su campaña. Dijo que "jamás hubo un acuerdo formal con nadie de la campaña con el cartel de Cali" y que la prueba es el desarrollo posterior de lucha contra las drogas, que según dijo, demuestra que no hubo ninguna contraprestación a la infiltración de dineros del narcotráfico. "No existía un conocimiento sobre la infiltración en ese momento de los dineros del narcotráfico".



POLÍTICA