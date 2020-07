Las pullas de Juan Manuel Santos al presidente Duque

El expresidente Juan Manuel Santos aunque ha sido insistente en que no hablará del actual Gobierno, este domingo, al participar en un Facebook Live con el senador Roy Barreras planteó unos puntos que evidenciaron algunas discrepancias sobre la gestión de su sucesor.



El eje central del diálogo, transmitido a través de la página web roybarreras.com.co, fue el legado que dejó el expresidente durante su mandato y en ese sentido Santos dijo que se hizo mucho más que la paz y recordó que se hicieron muchas gestiones en diferentes campos y como ejemplo mencionó que en el frente social se logró reducir la pobreza extrema más que en cualquier otro periodo en la historia de Colombia.

Dijo que la desigualdad en Colombia sigue siendo vergonzosa pero que durante su administración se logró rebajar ese coeficiente y destacó que en la parte social a la salud se le dio el estatus de derecho fundamental.



Santos destacó que en su administración se dio una verdadera revolución en materia infraestructura “y ahí están los resultados que este gobierno está inaugurando”.



“Yo que sé que esas obras se hicieron en su gobierno. He pensado ¡qué inseguridad tan grande, que se roban las obras de los gobiernos anteriores!”, respondió Barreras al referirse a la inauguración, la semana pasada, de un puente en Honda, Tolima, que, según él, fue una obra iniciada por la anterior administración.



Santos, quien dijo que las críticas se las dejaba al senador respondió: “Lo que yo sí puedo decir es que todas las obras que se han inaugurado hasta este momento fueron hechas por nuestro gobierno".



Barreras, quien en todo momento intentó ‘picar’ al expresidente para que cuestionara a este gobierno, lo llevó a hablar de la implementación de los acuerdos de paz y le preguntó si no le preocupaba lo que está desbaratando este gobierno.



“Me preocupa, por supuesto. Creo que no contribuye al progreso de Colombia que el presidente que acaba de salir se dedique a señalar y criticar, a hacer oposición. Pero por supuesto que me preocupa”, respondió Santos.



“Yo eventualmente sí voy a señalar ciertas cosas que creo que son justas de señalar que se están destruyendo o que se destruyeron o que se pueden destruir”, dijo el expresidente.

Por esto Santos comenzó hablar de la paz y aseguró “da dolor ver como hay un doble discurso”, porque por un lado dicen que están cumpliendo e implementando los acuerdos pero cuando se va a ver qué es lo que están haciendo, “están haciendo muy poco”.



En ese sentido destacó que sería muy importante que se le diera un gran empuje o por lo menos “que fueran consecuentes con lo que están diciendo que quieren hacer, pero el doble discurso me parece que es engañoso y contraproducente”.



Durante la disertación, que se prolongó por más de media hora, el expresidente también insistió en qué era recomendable que se volviera a retomar un asunto del cual el país ha sido líder, que es la discusión a nivel mundial del tema del medio ambiente.



Por supuesto que el tema económico también estuvo presente en el Facebook Live. En este punto Santos dijo que cualquier estudiante de economía de primer año sabe que las políticas de crecimiento tienen efecto tardío y se demoran entre 18 y 24 meses para producirse.



En ese sentido dijo que toda la proyección de crecimiento su gobierno la dejó plasmada, por lo que aseguró que “causa cierta molestia que entonces digan ‘nosotros llegamos, hicimos crecer la economía’, eso no se hace por generación espontánea ni de un día para otro”

Y si bien a lo largo de la entrevista insistió en que no quería entrometerse en asuntos del nuevo gobierno, hizo una afirmación enfática: “Si Duque quiere pasar a la historia como un presidente que no fue un total fracaso, la tabla de salvación para él es recobrar un poco de gobernabilidad, precisamente para sembrar la semilla de esa reconstrucción”.



Y consideró que para eso requiere gobernabilidad y que la única forma como va a poder recobrar esa gobernabilidad es alrededor de un tema: la implementación de los acuerdos de paz.



“Yo lo que aspiro es que el Presidente tenga la visión y la inteligencia de entender que si no une al país va a terminar muy mal y si no lo une en torno a un tema que una, como el de la paz, entonces después de esta pandemia, que va a dejar muchos más pobres, muchos más desempleados, muchos más pequeños empresarios quebrados y mucho más descontento, pues esas esas marchas que vimos a finales del año pasado se van a quintuplicar”, aseguró Santos.



A la pregunta de si va a estar metido en la contienda electoral para el 2022 apoyando alguna campaña, Santos dijo que no, porque tiene un compromiso con su nieta y con un nieto que va a llegar dentro de tres meses.



“Cuando uno quiere destruir un legado, pero irse en contra de los hechos, eso es muy difícil. Yo lo que espero con la ayuda de ustedes es que ese legado cada vez se muestra con más fortaleza y con más claridad”, destacó el exmandatario.



Para concluir y al referirse a lo que Roy llamó los 10 millones de santistas en el país, Santos respondió “el santísimo no existe, hombre”.

