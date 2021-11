Pueblos étnicos presentan el informe de implementación del acuerdo de paz

La Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos de Colombia (IEANPE), presentó este martes el primer informe de seguimiento a los acuerdos de paz firmados hace 5 años en el Teatro Colón.



La organización asegura que la implementación del texto firmado en La Habana, a la fecha, “evidencia que su aplicación es casi nula”.



“Los avances en la implementación han sido escasos y actualmente, con el recrudecimiento de la violencia en los territorios y los efectos de la pandemia COVID - 19, las cifras muestran un panorama poco alentador en su necesaria y debida implementación”, sostienen en un comunicado.



La IEANPE destaca que en el Capítulo Étnico del acuerdo de paz, se establecieron garantías respecto a la consulta previa, la objeción cultural, el enfoque étnico de género, mujer, familia y el no detrimento de los derechos étnicos.



“Existe una ruptura cosmogónica y de carácter política constante, por ende, no se está respondiendo desde su quehacer a la finalidad de materializar los derechos fundamentales contemplados en esta salvaguarda sustancial del Capítulo Étnico”, señala la organización.



Además, aseguran que no existe un “trabajo territorial significativo” en términos del cumplimiento de los compromisos e identifican “falencias estructurales y de claridad respecto a la atención, acompañamiento y seguimiento respetuoso e idóneo con los procesos de las mujeres, las generaciones, las familias y las diversidades de género de los pueblos étnicos”.



“En la actualidad no hay presupuestos respetuosos con las necesidades territoriales concertadas para la implementación efectiva del enfoque de Género, Mujer, Familia y Generación y las demás salvaguardas, por parte del gobierno nacional y sus instituciones”, afirma la IEANPE.

