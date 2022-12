La comunidad del pueblo indígena hitnü está en riesgo, no solo por el desplazamiento fruto de la violencia, sino por el difícil acceso a los servicios de salud, según denuncian investigadores de la Universidad Nacional.



(Le podría interesar: Roy Barreras entra a procedimiento quirúrgico: 'Avanzamos en esta batalla').

¿Quiénes son los indígenas hitnü?



Los Hitnü son un pueblo indígena que tiene asentamiento en el departamento de Arauca, especialmente en los municipios de Arauquita, Arauca, Tame y Puerto Rendón.



Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta comunidad representa el 17 por ciento de la población indígena del departamento de Arauca.



Si bien no hay suficientes estudios sobre esta comunidad indígena de la región Orinoquía, de los Hitnü se dice que eran seminómadas y que ahora viven en sedentarismo y se mantienen del cultivo de plátano, maíz, yuca, pesca y la caza.



Es una de las siete etnias indígenas que viven en el departamento del Cauca y están ubicados lejos del casco urbano. De hecho, para poder llegar a sus resguardos solo se puede a través del río o caminar entre una y ocho horas de selva.



(Le podría interesar: Federico Gutiérrez advierte a Gustavo Bolívar: 'Nos vemos ante la justicia').



Hace algunos años la comunidad habitaba en más de 11 resguardos, pero los efectos del conflicto armado y la explotación petrolera generó disputas con el territorio, por lo que fueron desplazados y hoy solo habitan en los resguardos de San José de Lipa y La Vorágine, según mencionan los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Qué está pasando?



Los miembros de esta comunidad indígena tienen el puesto de salud más cercano a ocho horas -está en el municipio de Arauquita-. Por esto, mencionan que "el 68 por ciento de los menores de edad no tienen el esquema de vacunación completo, hay miembros de la comunidad con problemas bucales y las mujeres gestantes no reciben controles perinatales".



Además, no tienen acceso a documentación, porque al tener que hacer los partos al interior de la comunidad, no van a registrarlos después al pueblo.



"A pesar de que el 83 por ciento de las familias están afiliadas al sistema de salud, no pueden usar los servicios que estos prestan, por la distancia de los centros de salud y los pocos recursos económicos que tienen para desplazarse al casco urbano. En épocas de lluvia, para llegar a los resguardos deben ir por río en un viaje que puede tomar entre 1 y 8 horas. En verano se debe ir por trochas porque no hay vías que comuniquen con los resguardos", expresa Gisely Fernanda Rivera, estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia.



(Vea: El 'mea culpa' del padre De Roux sobre el Informe de la Comisión de la Verdad).



Todo esto pese a que mediante el auto 382 de 2010 en el marco del cumplimiento de la sentencia T025 de 2004, emitido por la Corte Constitucional, se debían adoptar medidas para la protección especial de esta comunidad indígena.



Sentencia que, en voz de Gisely Rivera, no ha tenido cumplimiento, porque siguen enfrentando problemas en el cubrimiento necesidades básicas, como la salud.



En febrero de este año el ministerio de Salud emitió un comunicado para hacer referencia a los efectos negativos de la explotación de hidrocarburos en la salud de esta comunidad, mencionaron que "las condiciones de salud del pueblo hitnü son precarias y se tiene la ausencia de agua potable para el consumo humano", pero no se han visto acciones para mejorar sus condiciones, según agrega Rivera.





CLAUDIA M. QUINTERO

REDACCIÓN POLÍTICA



*Con información de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional.

Más noticias de Política: