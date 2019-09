Crónica de las fotos del Eln que Duque llevó a la ONU

La primera imagen tiene un aire de inocencia. Se ve una decena de niños tomados de la mano con un grupo de mujeres y hombres de camuflado. Entre todos forman un círculo y por los gestos de los pequeños y su uniforme colegial –camisa blanca, pantalón oscuro- viven un instante de felicidad. Nada más distante. Además de la vestimenta militar, varios de los mayores portan fusiles y brazaletes alusivos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Se trata de uno de los grupos alzados en armas que más dolor ha causado en los últimos 50 años en Colombia. En 1998, por ejemplo, dinamitó un oleoducto que provocó un incendio en Segovia (Antioquia) que quemó vivas a 84 personas, la mitad menores de edad. El mismo que en los albores de este año explotó un carro bomba dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, acción que mató a 23 jóvenes en medio de unas conversaciones de paz en La Habana. Por citar apenas dos ejemplos de su historial.



Esa imagen fue tomada en un espacio abierto. Parece un potrero. Detrás se ve maleza y el nacimiento de la falda de una montaña.



En la segunda imagen hay una casa de paredes de tabla, rectangular, levantada en tierra pisada y entre frondosos árboles. Tiene mensajes del Eln en pintura, roja y negra.



Ambas fotos están hoy en la oficina del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Fueron entregadas por el presidente Iván Duque. Forman parte de un documento de 128 páginas que también recibió Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. La primera, dice en letra grande, fue hecha en el estado Táchira. La segunda, en el estado de Bolívar.



El dossier, informó la Presidencia, recopila pruebas de supuestos nexos y alianzas entre Nicolás Maduro, y grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Eln y disidencias de las extintas Farc.



La primera fue noticia el jueves porque el diario El Colombiano dijo que no correspondía a Venezuela sino al departamento del Cauca. La segunda, ahora también es tendencia en las redes sociales porque la agencia AFP asegura que fue hecha por uno de sus fotógrafos en El Catatumbo, territorio colombiano.



"En los documentos entregados a Guterres, se denuncia una "masacre" ocurrida en el estado venezolano de Bolívar en octubre de 2018 por "enfrentamientos" entre el Eln y "grupos de 'Pranes'", como se conocen a pandilleros venezolanos", escribe AFP.

Esta es la segunda imagen que ha sido cuestionada, esta vez, por la agencia AFP Foto: Luis Robayo/ AFP (Imagen tomada de Twitter)

"El mensaje está ilustrado con una foto de una cabaña que tiene un grafiti con las siglas Eln (Ejército de Liberación Nacional), pero la imagen fue tomada en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, por el fotógrafo de la AFP Luis Robayo", añade.



"Esta foto la tomé el 20 de septiembre de 2018 en un viaje que hice a la región del Catatumbo para hacer un reportaje", afirmó Robayo a AFP.

Duque hizo entrega del documento, titulado 'Amenazas a la Democracia, la Seguridad y la Paz Regional', con el propósito de aumentar la presión en contra de Maduro porque, en su valoración, se trata de datos “contundentes” sobre las prácticas criminales del régimen que hoy manda en Venezuela.

Captura de imagen de la cuenta oficial del presidente Iván Duque en el que habla de las pruebas contra Maduro. Foto: @IvanDuque

El ELN delinque en asocio con organismos de Seguridad de Venezuela, reparte alimentos en nombre de la dictadura y afecta a ciudadanos venezolanos y colombianos en los dos lados del límite de frontera. Atención: sellos del ELN en cajas de alimentos del régimen #PruebasVenezuela pic.twitter.com/3GkYSWdUA5 — Iván Duque (@IvanDuque) September 26, 2019

El dossier tiene tres capítulos. El tercero, según han publicado varios medios, se denomina ‘Convergencias’ y detalla evidencias del Eln con disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y autoridades de Venezuela.



“Este dossier, de 128 páginas, contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano”, dijo Duque el miércoles durante su intervención oficial en el 74º período de sesiones de la Asamblea General.



Duque dio cifras concretas. La ubicación de 1.438 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del Eln y 207 ubicaciones controladas por esta organización, por ejemplo. Todo ante la máxima audiencia global que puede tener un Jefe de Estado.



Al día siguiente, jueves en la mañana, el presidente escribió en su cuenta de Twitter: “Publicaré apartes del documento entregado al Secretario General de @ONU_es, Antonio Guterres, titulado AMENAZAS A LA DEMOCRACIA, LA SEGURIDAD Y LA PAZ REGIONAL. Alerta sobre acciones terroristas de Grupos Armados Organizados con el apoyo de la dictadura Maduro”.



Allí están las fotografías. La de los niños y los insurgentes en la ronda, con un piedefoto que dice: “Penetración del ELN en Escuelas rurales del estado Táchira con fines de adoctrinamiento –abril 2018”. Y la de la casa de madera que dice "Masacre en Estado de Bolívar".



El jueves el diario El Colombiano puso en duda el lugar y fecha donde fue tomada la imagen de los niños: “Foto entregada por Duque a la ONU no es del ELN en Venezuela”, tituló.



El periódico antioqueño argumentó que la foto “no corresponde ni a la fecha ni al lugar al que hace referencia el mandatario de los colombianos”. Sino que “la imagen correspondería a las prácticas de reclutamiento que realizó el Eln en El Tambo, Cauca, y que fueron entregadas a El Colombiano por Inteligencia Militar en el 2015”.



Horas después, FundaRedes, una ONG venezolana opositora al régimen de Maduro, divulgó un comunicado en el que detalla que en el año 2013 su director general, Javier Tarazona, en el ejercicio también de la presidencia del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira, recibió de docentes varias fotografías de actividades que realizaba la guerrilla colombiana en escuelas rurales del Estado Táchira. "En este sentido se realizó denuncia formal el 17 de julio de 2013”, detalló.



FundaRedes explica que se trata de develar las acciones “de penetración del Eln en las escuelas fronterizas con Colombia donde la guerrilla del Eln viene presentándose en las aulas entregando folletos, revistas, regalos e incluso incorporándose en actividades pedagógicas con los niños”.



FundaRedes sostiene que en junio de 2013 recibió "las fotografías sobre la presencia de la guerrilla en escuelas del estado Táchira; Novilleros, Buena Vista, Alto Grande y La Línea". "Dichas fotografías han sido publicadas en nuestro primer informe anual institucional 2018”.



“La fotografía donde niños juegan una ronda con guerrilleros del Eln, con la que hoy pretenden desvirtuar nuestras denuncias sobre la tragedia que significa que la guerrilla del Eln y las Farc estén en las escuelas venezolanas, forma parte del material recopilado por nuestros activistas, y son elementos probatorios de nuestras denuncias en el mes de julio del 2013, que corresponden a docentes de los cuales tenemos testimonios que fueron tomados, en junio 2013 en las adyacencias de la Escuela Rural Novilleros del Estado Táchira”.



En la mañana de este viernes, Tarazona fue entrevistado por varias emisoras en las que dijo que su fundación hizo llegar las fotografías a inteligencia militar de Colombia. Sin embargo, pidió no detenerse en el tema de la foto al que calificó de “marginal” sino en el hecho realmente grave que es la presencia de miembros de las guerrillas colombianas en Venezuela protegidas en su momento por Hugo Chávez y hoy por Nicolás Maduro.



El eco de su solicitud gravitaba en el ambiente cuando AFP informó que la imagen de la vivienda en zona rural y que el presidente Duque dejó en la ONU como un hecho violento ocurrido en octubre de 2018 es en realidad fruto de un reportaje gráfico de septiembre de 2018.



Entre tanto, el público aún medita sobre las palabras del comandante general de las de la Fuerzas Militares, general Luis Navarro, cuando en la mañana de este viernes, afirmó sobre la primera la fotografía que fue llevada a la ONU que se hizo “como referencia y no como prueba”.



POLÍTICA