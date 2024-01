Prórroga de la tregua y crisis en el Micay, ejes del tercer ciclo con disidencias Emc

Este miércoles arrancan las plenarias de la tercera ronda de diálogos entre la delegación de paz del Gobierno y los representantes del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc (Emc), disidencia al mando de ‘Iván Mordisco’. Estas reuniones tendrán como sede a Bogotá y servirán para realizar un balance de los compromisos adquiridos por ese grupo el pasado 12 de diciembre en Cauca y para consolidar una agenda en torno al proceso.



“Se va a evaluar lo que ha ocurrido durante los tres meses del cese del fuego, hay un mecanismo de verificación y un informe de contingencia, (también) un balance que tiene irregularidades, pero que en términos generales es positivo”, señaló Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno.



Además, el negociador señaló que se abordarán otros compromisos como los relacionados con el respeto a la población, las transformaciones en los territorios de las economías ilícitas (particularmente en el cañón del río Micay) y que se pondrá sobre la mesa la creación de una agenda ambiental, principalmente en la región amazónica.

Prolongación del cese



El tema que –como anticipan varios analistas– copará la agenda y será el centro de la discusión es el asunto de la prolongación del cese del fuego.



Un hecho llamativo de este ciclo es que se estará desarrollando cuando el próximo 15 de enero finalice el cese del fuego bilateral. Por tal motivo, este encuentro servirá para hacer un balance de la tregua y para evaluar su continuidad, algo que las delegaciones lideradas por González Posso y Leopoldo Durán –principal delegado del Emc– ven con buenos ojos.



“El primer reto de este ciclo es si se continúa o no con el cese del fuego, porque para muchos las disidencias han utilizado la tregua para expandirse y no como un mecanismo para hacer avanzar la negociación”, señaló el senador Ariel Ávila.



En Bogotá se celebrará la tercera ronda de diálogos con la disidencia de Iván Mordisco. Foto: Mario Caicedo. EFE

También tendrá que evaluarse el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación, el cual tiene por ahora instaladas dos oficinas regionales (Bucaramanga y Villavicencio) y una nacional.



“El cese del fuego necesita protocolos y acciones más específicas para que ambas partes puedan comprometerse con claridad (...)”, opinó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, que agregó que el gran reto en este sentido será evitar que haya zonas grises en torno a lo que es una violación del cese.



Y es que como ocurre en otros procesos de negociación, como el que se desarrolla con el Eln, no existe información de ese mecanismo sobre acciones que puedan ser constituidas como violatorias.



Es por ese motivo que hay que remontarse a los informes de las agencias de inteligencia, las cuales indican que desde el inicio del cese del fuego el 16 de octubre del año pasado, esa disidencia ha cometido 114 acciones que podrían ser consideradas violatorias.

Cañón del Micay

En 2023, el presidente Gustavo Petro ordenó desplegar la ‘Operación Trueno’ para recuperar el cañón del Micay. Foto: Fuerzas Militares

Todo parece indicar que la conversación en torno al cañón del Micay será fundamental para la continuidad del proceso de negociación. El Tambo, Argelia y López de Micay han sido desde hace décadas epicentro del conflicto y, sobre todo, municipios clave para el narcotráfico.



De hecho, y de acuerdo con el Informe de Monitoreo de Territorios con Cultivos de Coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el enclave Argelia-El Tambo es el más productivo para la producción de esta sustancia en el país: hoy cuenta con más de 10.000 hectáreas cultivadas.



Por tal motivo, el Gobierno ha centrado su atención allí. El objetivo del presidente Petro no solo es quitarle el control al Frente ‘Carlos Patiño’ y a otros grupos que hacen presencia en la región, sino reemplazar las economías ilícitas derivadas de los cultivos de coca.



“Personalmente, di la orden de comenzar la operación Trueno para recuperar el cañón, articulado a una estrategia de sustitución de su economía ilícita de manera integral”, dijo en noviembre del año pasado el presidente Petro.



“Sr @petrogustavo el debate sobre la sustitución de economías consideradas ilícitas es con las comunidades, las Farc-Ep no vamos a negociar cultivos que no son nuestros. No haremos lo del anterior secretariado. El cese al fuego no se condiciona así”, respondió la disidencia en su cuenta de X días después.



Para Bonilla será fundamental la discusión sobre el tipo de presencia de la Fuerza Pública en la región. “Este es un tema problemático porque Argelia es uno de los lugares donde se concentra el Emc y este es un grupo que no necesariamente sabe lo que quiera, no es un grupo que haya consolidado una agenda pública de demandas en muchísimos años, es un grupo muy reciente y eso se nota”, agregó.



En ese sentido, la analista considera que un punto crucial del ciclo será el de organizar la agenda y poner orden en la mesa.



A esta discusión hay que sumarle la polémica alrededor del acuerdo para que el Ejército Nacional se fuera del corregimiento de El Plateado tras las elecciones.



Otros compromisos

El corregimiento El Plateado con mensajes de las disidencias. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Si bien el pasado mes la mesa anunció que esa disidencia había tomado la decisión de “abandonar la práctica de retención con fines económicos” de manera inmediata, persisten las dudas sobre cómo se dará la liberación de las personas que aún tienen en su poder y el efecto real que tendrá esa medida a largo plazo.



Según González Posso, desde la firma del acuerdo el Emc ha liberado a 10 personas, sin embargo, todavía existen dos que están en su poder. “Han sido liberadas tres con fines económicos, y siete que estaban secuestrados con otros fines. Para un total de 10 personas que han recuperado su libertad”, le dijo a Caracol Radio.



Un renglón aparte merecen aquellos temas que se han tocado, pero en los que la mesa no ha profundizado, como los compromisos del Gobierno para evaluar la situación de los integrantes de la disidencia que están encarcelados -punto sobre el cual no existe claridad con respecto a qué acciones concretas se realizarán–y la creación de una agenda ambiental que ponga en el centro de la discusión el impacto de la deforestación en la región de la Amazonia.



Finalmente, el saber si este proceso es lo suficientemente robusto como para que el el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extienda el mandatario de la Misión de Verificación en Colombia y permita la verificación de esta tregua, si llegará a extenderse.



“Esta negociación necesita avanzar en un cronograma, en una agenda mucha más explícita porque si en este 2024 no ha avanzado el 80 por ciento de la negociación va a ser imposible firmar un acuerdo en este Gobierno”, concluyó Ávila.

REDACCIÓN POLÍTICA

