La jornada del secretario de la ONU en Urabá

En Dabeiba y Apartado, dos municipios del Urabá antioqueño que han sido afectados por la guerra, estuvo este martes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, conociendo de primera mano cómo avanza el proceso de implementación de los acuerdos.



El jefe de la ONU estuvo en el terreno, habló con las autoridades locales, con funcionarios del Gobierno, pero también con los excombatientes y con las personas del lugar. Esto, como parte de la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz.

No en vano a su arribo a Colombia Guterres dijo que esta era su primera visita de campo desde que comenzó la pandemia.



Y su visita comenzó en el antiguo ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia, conociendo de primera mano los avances en materia de reincorporación de los casi 13.000 exintegrantes de las Farc. Pero también escuchando inquietudes.



Guterres, quien vino al país invitado por el presidente Iván Duque, hizo su recorrido de este martes precisamente acompañado por el mandatario, representantes de la comunidad internacional, funcionarios del Gobierno, como el consejero presidencial, Emilio Archila, excombatientes y autoridades locales. Precisamente en esa población antioqueña, el secretario de la ONU se declaró muy satisfecho por “constatar de primera mano los logros de la paz”.



Destacó que haya podido hablar con autoridades y con comunidad, de quienes dijo que saben mejor que nadie que la paz no viene de un día para otro “sino que cuesta trabajo construirla, cuidarla y sostenerla”.



En el marco de su intervención en Dabeiba aseguró que tomaba nota atenta de las preocupaciones de algunos de los reincorporados, como las relacionadas con la inseguridad y la vivienda.



Ya en Apartadó, en una acto especial, el gobierno del presidente Duque, a través de varios funcionarios, presentó los logros de la política de paz con legalidad en tres años. Y fue allí donde precisamente Guterres dijo que “la paz requiere enfrentar el sufrimiento del pasado y la reconciliación es el único camino hacia una paz estable y duradera”.



Por su parte, Duque dijo que llevarles el desarrollo a las regiones es apostarle a la paz y en ese sentido reiteró lo que se ha hecho en las zonas Pdet.



Claro que también habló de proyectos productivos, de vías terciarias y dijo que este debe ser un esfuerzo colectivo. “Es con hechos como se construye la paz”, dijo Duque.

En ese sentido, hizo un llamado y dijo que aquí no existen triunfos individuales sino que se debe alcanzar es una verdadera victoria colectiva.





