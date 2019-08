Duque pide a CIDH exigir pena mínima para delitos abominables

El presidente Iván Duque, en la inauguración del periodo 62 de sesiones de la Corte Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH), se refirió al proceso de paz y pidió que cuando ese tribunal internacional se pronuncie sobre las penas impuestas exija que haya una justicia proporcional para que no se construya impunidad.

El mandatario comenzó por hacerle una petición particular a la CIDH para los países en los que se han adelantado procesos de paz bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, y donde se ha permitido considerar la existencia de un margen interno de apreciación para encontrar soluciones a nuestras propias conflictividades.



Dijo que se requiere que la CIDH "garantice en su interpretación, en su filosofía y en sus propios pronunciamientos que si bien se habla de reducción sustancial de la pena como mecanismo de ese margen interno de apreciación, también esperamos que exija que tengamos justicia proporcional para que no se construya impunidad frente a delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra graves, que pueden terminar generando una gran frustración en los países".



Para Duque, esto puede desembocar en "un sentimiento de falta de aplicación efectiva en la justicia por parte de las víctimas".

"Mi llamado, apreciados magistrados, es que en sus interpretaciones y sus pronunciamientos, también se exija por parte del sistema interamericano una pena mínima con sanción proporcional a quienes han cometido los delitos más abominables en todo el hemisferio", dijo Duque.



Esta ha sido una postura que ha mantenido el jefe de Estado desde que asumió su mandato.



A la Corte Interamericana pueden llegar demandas relacionadas con casos del proceso de paz.



POLÍTICA