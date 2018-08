En una semana saldría el primer amnistiado de las Farc

Yamid García Cifuentes, ‘Evelio’, sería el primer guerrillero de las Farc en quedar con libertad condicionada, bajo la Ley de Amnistía e Indulto (1820 del 2016).



La audiencia en la que un magistrado de control de garantías decidirá si concede ese beneficio –que además de la libertad implica la extinción del proceso penal, de las multas judiciales y de las sanciones disciplinarias– se realizará el 9 de marzo, en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.



García purga cárcel en Chiquinquirá (donde se concentra la mayoría de presos de las Farc) por los cargos de rebelión y concierto para delinquir.

Como no son de los más graves, se le puede conceder la llamada ‘amnistía de Iure’.



En los Tribunales de Bogotá, la Fiscalía empezó a radicar varias solicitudes para conceder los beneficios.



En las últimas dos semanas, a ese tribunal han llegado más de 70 solicitudes, elevadas no solo por miembros de las Farc, sino por presos del Eln y hasta por paramilitares que buscan aprovechar la amnistía. En estos dos últimos casos, ese beneficio no aplica.



El procedimiento para conceder la ‘amnistía de Iure’ pasa por verificar que en las condenas esté plenamente acreditada la pertenencia a las Farc y que no se trate de los delitos que son competencia de la justicia especial para la paz. También es necesaria la firma de un acta de compromiso en la que, so pena de perder el beneficio, los guerrilleros se comprometen a no volver a usar armas ni a delinquir.



Aunque en principio los excarcelados deberían ir a las zonas veredales, ese protocolo no está totalmente definido.

El decreto establece que los jueces deben resolver las solicitudes en máximo 10 días.



Mientras empiezan a concederse las amnistías, la Corte Constitucional espera un concepto de la Corte Penal Internacional sobre la ley que autorizó esos beneficios, la primera aprobada vía 'fast track' en el Congreso. La solicitud la hizo el magistrado Luis Ernesto Vargas.



