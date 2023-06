El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a las versiones no oficiales sobre la creación de un fondo con donaciones internacionales para financiar al Ejército de Liberación Nacional (Eln) mientras se lleva a cabo el proceso de paz y para que esta organización se abstenga de secuestrar y extorsionar, noticia que generó varios cuestionamientos al Gobierno.



El primer mandatario, quien estaba en una visita oficial en Alemania, dijo que es un punto que no se tocó en el tercer ciclo de negociación con dicha guerrilla, pero no cerró la puerta a que pueda ocurrir. “El fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos. El acuerdo es progresivo. No se da en el mismo instante”, expresó Petro en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.



El presidente aseguró que la intención es disolver la violencia, y ya se ha hecho avances con los acuerdos firmados en la tercera ronda de negociación, pero que aún no se ha definido temas en el orden de recursos.



"Hay que lograr el avance más allá, pero siempre todos los elementos será de mutuo acuerdo. Es un tema nuevo de cómo financiar el Eln mientras llegamos a un punto final e incluso después. Todo ese proceso debe ser acordado entre las dos partes. Hay especulación en la prensa, pero ese es el camino", agregó el presidente a su respuesta.



Su pronunciamiento ocurrió tras las versiones que circularon esta semana sobre la creación de un subsidio que iría a parar al Eln si sus integrantes dejan de secuestrar o extorsionar. “Temas de beneficios posteriores económicos es un asunto que se discute en las mesas de negociación. De manera que resulta anticipado, porque no hemos tenido noticia de ningún acuerdo en ese sentido”, le dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a Caracol Radio.



Miembros de la mesa de diálogo como José Félix Lafaurie y monseñor Héctor Fabio Henao también le dijeron a este diario que este es un aspecto que no se ha tocado en la mesa hasta el momento y que tampoco se tiene conocimiento de una decisión para crear dicho fondo, mensaje similar al enviado por la oficina del Alto Comisionado para Paz.



Pese a esto, hubo críticas. El fiscal general, Francisco Barbosa, calificó de “inaceptable” cualquier propuesta para entregarle recursos al Eln.



El presidente Petro habló sobre un posible fondo multilateral para financiar al Eln. Foto: Presidencia

“No podemos entender por ejemplo esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el Eln deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos (…) el único estímulo debe ser la aplicación estricta de la ley, la sanción penal, la búsqueda de la seguridad y la justicia en el país”, dijo Barbosa.



No es la primera vez que este tema se pone sobre la mesa en una etapa temprana del proceso de paz. De hecho, en octubre del 2006, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en el marco de los diálogos exploratorios con esa guerrilla, el mandatario propuso buscar fondos para pagar la manutención de los guerrilleros del Eln para evitar que estos siguieran secuestrando.



“De pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia: el Gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro”, señaló en aquel momento el presidente Uribe.



En la actualidad, los negociadores de paz y la misma oficina del Alto Comisionado de Paz reconocen que es un tema que en el futuro tendrá que tratarse, puntualmente, cuando arranque la discusión del ‘fin del conflicto armado’, quinto punto de la agenda entre el Gobierno y el Eln.



Como recuerda Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), los incentivos para aportar al sostenimiento para la etapa de reincorporación no es algo nuevo.



“Diría que la mejor experiencia de reincorporación fue la de las Farc, pero también ocurrió en otros procesos. Por ejemplo, a los firmantes del M-19 se les dio recursos para proyectos productivos y en Justicia y Paz hubo apoyos económicos para los miembros de las Auc”, sostuvo el analista, quien agregó que lo inusual es que ocurriera en esta fase del proceso.



“Existen muy pocos casos en los que se haya hecho, si acaso se entregan bienes materiales para alimentación y servicios de salud, y eso puede ser útil para darle solidez a un virtual acuerdo”, agregó.



Una visión similar tiene Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, quien considera que en esta etapa del proceso y bajo las condiciones que se habría planteado dicho fondo, no es recomendable, y en ese sentido, tomó como ejemplo lo sucedido con las Farc.



“Eso en un estado avanzado de la negociación funciona, porque ya hay un compromiso entre las partes, y además tiene la verificación de todo un componente internacional. Eso sería efectivo más avanzado, ahorita lo veo complejo”, opinó.



Tras el acuerdo de paz con las extintas Farc, los exmiembros de esa organización recibieron 8 millones de pesos cada uno para emprender proyectos productivos individuales o colectivos. Además, de otros 2 millones como incentivo para reintegrarse en su totalidad a la vida civil.

En 2016, Santos y Timochenko sellaron el acuerdo de paz con este apretón de manos, en la ceremonia del teatro Colón. Foto: Archivo EL TIEMPO

Asimismo, en el acuerdo quedó contemplada la renta básica mensual, una asignación del 90 por ciento de un salario mínimo que, según lo negociado en La Habana, se pagaría durante 24 meses a quienes cumplieran con sus compromisos, es decir, hasta 2019 —beneficio que ese año se extendió a través de la resolución 4309 de 2019 por dos años más—.



“Ya existen en Colombia un fondo multidonante que se denomina foto multidonante para el sostenimiento de la paz y se creó como un mecanismo tripartito, es decir, Gobierno, Naciones Unidas y la cooperación internacional con el objetivo de impulsar la implementación del acuerdo de paz con las Farc en el 2016, o sea, este fondo viene en funcionamiento desde ese año según el último informe de 2022 ha movilizado alrededor de 223 millones de dólares con este propósito", recordó Diana Montealegre, doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del Cider de la Universidad de los Andes, quien agregó:



"El fondo se ha estructurado como en campos de inversión, unos ámbitos temáticos que pasan por desarrollo integral para la paz, reincorporación víctimas y Justicia transicionales y este fondo ha sido importante no sólo para las partes de la negociaciones sino también para la sociedad civil”.



Algo similar sucedió con los desmovilizados de las Auc, quienes a través de la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) también recibieron incentivos tras la dejación de armas.



Una visión diferente tiene León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación: “Eso se viene discutiendo hace muchos años. Yo estuve en una reunión en 1998 en Alemania y allí el Gobierno alemán ofreció una cifra considerable: 30 millones de dólares para que abandonaran el secuestro y extorsión en el marco de una iniciativa de paz que estaba iniciando en el gobierno de Pastrana. Sí se ha discutido mucho. Ha habido voluntad de la comunidad internacional y ofertas. Es la única medida posible”.



Pero más allá de la proveniencia de los recursos, Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, plantea un desafío: “En este caso, en materia de legitimidad del proceso, ¿por qué?, porque para un ciudadano del común no es fácil interpretar o ver con buenos ojos que se van a utilizar recursos, ya sea de cooperación internacional o los recursos públicos, para sostener una organización que claramente desarrolla unas actividades delincuenciales”, concluye.

CAMILO CASTILLO CON REPORTERÍA DE AURA SAAVEDRA

REDACCIÓN POLÍTICA

​@camiloandres894

