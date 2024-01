Presidente Petro condicionó ampliación de cese con Eln: 'Deben abandonar la violencia'

El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles desde Davos (Suiza) a la prolongación del cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), tregua que tiene vigencia hasta el próximo 29 de enero. El jefe de Estado señaló en una entrevista a la agencia EFE, que la renovación del acuerdo depende de que la guerrilla tenga voluntad de “abandonar la violencia de manera definitiva”.



(Además: Petro a Cabal: 'No tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido').

En ese sentido, el mandatario, quien por estos días asiste al Foro Económico Mundial, señaló que dicha prolongación no solo depende del Gobierno.



"Eso depende también de ellos, digamos, estamos hablando de una relación entre dos, como los matrimonios. Puede haber separación, puede haber un camino más fructífero, pero las conversaciones van a depender de la voluntad del Eln por abandonar la violencia de manera definitiva en su historia", afirmó.



(Le puede interesar: Año clave para la ‘paz total’ arranca con extensión del cese con las disidencias).

Facebook Twitter Linkedin

Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno y Pablo Beltrán, delegado principal del Eln. Foto: Delegación Eln

Hay que recordar que el cese del fuego con esa guerrilla entró en vigor el 3 de agosto de 2023 y que tras el secuestro y posterior liberación de Luis Manuel Díaz, esa guerrilla se comprometió a suspender los secuestros con fines económicos.



“Se les pide abandonar el camino de la violencia. Dependerá de ellos. Nosotros estamos dispuestos a profundizar el camino de la paz, de la construcción regional democrática y, por tanto, del poder popular en las regiones de Colombia”, agregó el mandatario.



(Lea también: Presidente Petro acepta disculpas por divulgación de video editado de su intervención).

La delegación del Eln respondió



Estas declaraciones, que llegan el mismo día en que se cumplen cinco años del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que dejó 22 muertos, generaron una respuesta por parte de la guerrilla.



En su cuenta de Twitter, los delegados de esa guerrilla en la mesa le respondieron al presidente Petro e indicaron que el Gobierno no debe olvidar que también hicieron unos compromisos de cara a la prolongación del cese.

El Cese el Fuego tiene protocolos e instancias acordadas. Recién en el pasado ciclo se discutió y acordó "La creación de condiciones para la prórroga del Cese al fuego y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares"... Esas son las condiciones que el gobierno debe cumplir. pic.twitter.com/Xy24IDalQt — Delegación ELN (@DelegacionEln) January 17, 2024

“El Cese el Fuego tiene protocolos e instancias acordadas. Recién en el pasado ciclo se discutió y acordó ‘La creación de condiciones para la prórroga del cese al fuego y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares’... Esas son las condiciones que el gobierno debe cumplir", señaló la delegación del Eln, la cual es liderada por Pablo Beltrán.



El trino fue publicado junto con el acuerdo firmado por ambas al cierre del quinto ciclo de negociaciones. La prolongación del cese del fuego podría anunciarse durante la sexta ronda de diálogos, programada para iniciar el próximo 22 de enero en Cuba.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias