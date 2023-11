Presidente Petro anuncia salida de Danilo Rueda del cargo de comisionado de paz

Minutos antes de entrar a la reunión con el exmandatario Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X la salida de Danilo Rueda de la oficina del alto comisionado para la paz. A reemplazarlo llegará Otty Patiño, actual jefe de la delegación de Gobierno con el Eln.



"Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo", escribió el primer mandatario en su cuenta de X.



Rueda había estado a cargo de los procesos de negociación que adelanta el Gobierno en el marco de la política de 'paz total' desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto del 2022.



Su gestión había sido duramente cuestionada durante las últimas semanas tras la crisis que enfrentó el proceso de negociación con el Eln tras el secuestro de Luis Manuel Díaz.



"Yo me miro en el día a día, no me miro pensando en 2024 o 2025. Tengo clara la misión que me encomendó el señor Presidente y las líneas que trazó. He tratado de ejecutarlas con eficacia. Si él dice que hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegué. Soy un servidor, pero no estoy apegado al cargo", le dijo a EL TIEMPO en octubre pasado sobre la posibilidad de seguir en el cargo.

Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, su salida no obedece a una renuncia, sino a una decisión tomada por el mismo presidente Petro.

¿Quién es Otty Patiño?

Otty Patiño, jefe de la delegación de Gobierno. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

José Otty Patiño Hormaza, actual jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con el Eln, es uno de los fundadores del extinto M19. Se incorporó a la vida civil a principios de los años 90 tras un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco.



Luego de su paso por la guerrilla, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y desde el restablecimiento de los diálogos con el Eln, en noviembre del año pasado, funge como principal delegado del Gobierno.

