Posiciones encontradas ante prolongación del cese del fuego con Eln por seis meses

Hacia la medianoche de este lunes se conoció que el Estado colombiano había llegado a un acuerdo con el Eln para prorrogar por seis meses más el cese del fuego. Asimismo, se confirmó que dicho grupo había llegado a un acuerdo para suspender la práctica del secuestro con fines extorsivos durante este periodo.



El anuncio ha tenido distintas respuestas. Por un lado, se ha destacado que será sin lugar a dudas el cese más largo con dicho grupo más largo, superando con creces los 100 días alcanzados durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, también se reclamó la falta de claridad frente al secuestro.



Aunque el documento firmado señala que el Eln suspende de “forma unilateral y temporal” el secuestro con carácter económico, los acuerdos no dicen nada frente a la liberación de los secuestrados que aún están en poder de dicho grupo guerrillero. Por otro lado, sectores han llamado la atención que el grupo no habla de las retenciones que no tendrían un enfoque económico.

Se ha anunciado una prórroga del cese al fuego con el ELN. Todos celébramos los esfuerzos para alcanzar la paz.

Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) February 6, 2024

El presidente del Congreso, Iván Name, fue uno de lo que destacó la prórroga, “todos celebramos los esfuerzos para alcanzar la paz”, pero al mismo tiempo llamó la atención frente a ala actitud que ha asumido el grupo guerrillero durante esta etapa de los diálogos, sobre todo con las personas que aún tiene en su poder de forma ilegal.



“El ELN debe unificar su discurso y entender que el país no soporta más burlas ni discusiones semánticas. No más secuestros, cese de todos los actos de violencia y liberación de los secuestados será la única forma en que ese grupo demuestre que si tiene una sincera voluntad de paz”, dijo la actual cabeza del Legislativo.



El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, llamó la atención sobre las supuestas violaciones al cese al fuego que habría cometido dicho grupo en los primeros seis meses. “Ojalá el Gobierno no le siga entregando nuestro territorio a los grupos al margen de la ley”, dijo Triana, que sentenció que fueron las Fuerzas Militares los únicos que cumplieron lo acordado hace seis meses en la Habana.

El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln. Foto: EFE

El senador Miguel Uribe, de Centro Democrático, calificó el cese como “un saludo a la bandera”. Este también habló de las violaciones supuestamente cometidas por el grupo alzado en armas y afirmó que el “gobierno ha sido incapaz de hacerlo cumplir”. Para Uribe, la negociación solo puede continuar con los diálogos cuando se liberen todos los secuestrados.



“Solo será exitoso un proceso de negociación con una guerrilla cuando el gobierno tenga un apolítica de seguridad seria que obligue a los criminales a someterse a la legalidad”, añadió Uribe, que habló de al menos 19 eventos violentos en medio del cese al fuego por parte del Eln.



El senador Mauricio Gómez Amín fue otro de los que cuestionó la fala de información frente a los que actualmente están retenidos. “El ELN se compromete a dejar el secuestro extorsivo durante seis meses, pero ¿cuándo van a liberar a los colombianos que mantienen en cautiverio?”, declaró el del Partido Liberal.



Por otro lado, congresistas cercanos al gobierno han destacado el significado de seis meses más de cese de acciones violentas del Eln. “Saludamos la prórroga del cese al fuego bilateral con el Eln”, declaró el senador Ómar Restrepo, de Comunes, que señaló que la “paz es el camino para construir la nueva Colombia”.

El representante Alirio Uribe fue otro de los que destacó lo alcanzado por el gobierno de Gustavo Petro. “Buena noticia”, dijo el congresista del Pacto Histórico, que destacó los otros acuerdos alcanzados con el Estado mayor central, las disidencias de Iván Mordisco, y la ampliación de la tregua entre Shotas y Espartanos en Buenaventura.

Hoy es un buen día TRES CESES AL FUEGO:



1. Cese al fuego con el ELN 180 días. Y suspensión de secuestro económico.



2. Ampliación de tregua en Buenaventura entre bandas hasta mayo.



3. Prórroga cese al fuego con disidencias del EMC hasta junio.



Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) February 6, 2024

El Polo Democrático como partido también se manifestó: “Celebramos la decisión tomada por la mesa de diálogos de prorrogar por seis meses el cese al fuego con el Eln. Colombia está cansada de la guerra, la búsqueda de La Paz debe ser una obligación del Estado y la sociedad en su conjunto”.