¿Por qué se aplazó realmente el quinto ciclo de negociación con el Eln?

Estaba previsto que la próxima semana las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se reunieran en México para la quinta ronda de los diálogos de paz, sin embargo, eso no ocurrirá.



El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, señaló que esta decisión se tomó por los problemas logísticos que tiene México para acoger esta ronda de conversaciones. No obstante, no es el único motivo.

Si bien el negociador señaló que la idea es citar a ambas delegaciones para finales de noviembre, algo que según Patiño dependerá del país anfitrión, EL TIEMPO consultó con miembros de la mesa, quienes señalaron que es posible que esto no ocurra.



En primer lugar, sostienen que los dos grandes acuerdos de esta fase del proceso ya están firmados, por lo que reunirse en este momento podría ser “inoficioso”.



"Todo lo que hemos convenido se ha venido realizando y en consecuencia es muy poco lo que habría que hacer en un ciclo en México. Habría que dejarlo para un poco más adelante para revisar lo que fue el diseño de la participación", dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la mesa.



El negociador se refiere al acuerdo de participación y al cese del fuego bilateral. Sobre el primer tema, hay que recordar que en este momento se está en la fase del diseño de esa participación y que este proceso se extenderá hasta febrero, por lo que aún no hay conclusiones que se puedan discutir en la mesa.



"Hay temas en los que no se puede avanzar sin las conclusiones del comité, es simplemente eso", manifestó otro miembro de la mesa.

El último ciclo se realizó en Venezuela. Foto: Ana María Rodríguez. EL TIEMPO

A la fecha, se han realizado cuatro encuentros del Comité Nacional de la Participación en Bogotá, Cali y Medellín y en ellos han participado con medios comunitarios, jóvenes y personas en situación de discapacidad.



Con respecto al cese del fuego, que irá hasta el 29 de enero de 2024, en las próximas semanas el Mecanismo de Verificación de la tregua debe entregar a la mesa el informe de los primeros 90 días del acuerdo.

Con esta noticia, la posibilidad de que Colombia reciba uno de los ciclos de negociación empieza a tomar fuerza. Este es un tema que en un par de ocasiones los representantes del Gobierno habían mencionado como una posibilidad.



Hay que recordar que el pasado 10 de octubre ambas delegaciones sesionaron por primera vez en el país. Lo hicieron en la sede de Misión y Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y, según manifestó en aquel momento Patiño, el objetivo es que el proceso siga avanzando sin necesidad de depender de los ciclos.

