¿Hay cabildeo en EE.UU. contra el Gobierno por  implementación de paz?

Era inevitable. La mirada de Estados Unidos al Acuerdo de Paz con la llegada al poder del demócrata Joe Biden es diametralmente opuesta a la del republicano Donald Trump. Y eso iba a tener consecuencias en la agenda diaria de la política interna.



Eso lo saben bien los protagonistas actuales de su implementación en Colombia, el presidente Iván Duque y Rodrigo Londoño Echeverri, jefe de Comunes, el partido político surgido de las antiguas Farc.



Eso explica el reciente llamado del jefe del Estado, el jueves, durante la Asamblea General de Afiliados del Consejo de Empresas Americanas en Casa de Nariño. En el acto estuvo el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, de manera virtual.



Allí Duque pidió a las empresas que operan en el país que le cuenten al Congreso de los Estados Unidos “la verdad de manera imparcial y sin tergiversaciones” lo que está haciendo su Gobierno por la implementación del acuerdo de paz.



“Pero que importante que sean las mismas empresas norteamericanas en Colombia las que puedan transmitir los mensajes, también al Congreso de los Estados Unidos de manera clara e imparcial sobre el alcance que ha tenido nuestro país la política de Ruta Futuro y la política de paz con Legalidad. Esos mensajes ayudan a que no sean las tergiversaciones, los lobbies muchas veces de algunos que quieren siempre sembrar la duda desdeñosa sin soporte”, dijo Duque.



El Primer Mandatario puso como ejemplo el avance en esta materia dando la cifra de más de mil obras PDET y la lucha contra el narcotráfico y que han mejorado los indicadores en materia de seguridad.



Sin mencionarlo, Duque daba respuesta así a la carta de Timochenko, como se le conocía en las Farc a Londoño, al Congreso estadounidense el martes de esta semana.



En la misiva, Londoño Echeverri mostró su inconformidad ante los legisladores norteamericanos con el Gobierno Nacional por la “desidia para llevar las instituciones civiles del Estado a las zonas de conflicto” y “su inquietante inacción para prevenir y judicializar los ataques contra los firmantes de la paz y los defensores de derechos humanos”.



En opinión de Londoño, cada día que pasa sin desplegar los esfuerzos institucionales para implementar, de manera integral, el Acuerdo de Paz firmado, “empuja a Colombia irreversiblemente más hacia la violencia de los grupos armados, el incremento de los cultivos de uso ilícito, la pobreza y la desigualdad, y nos aleja de la construcción de una paz duradera en nuestro país y región”.

Pero ¿por qué ahora las miradas se dirigen a Washington? Es natural. Con la llegada de Biden las exigencias han sido evidentes.



De hecho, en febrero y a través de un trino, la embajada de Estados Unidos en Colombia señaló que de los principales puntos de la política del mandatario Biden el primero sería la implementación del acuerdo de paz y también los derechos humanos.



El mensaje hacia recordar al expresidente Juan Manuel Santos, artífice del proceso de paz con las Farc, quien señaló que Joe Biden (como vicepresidente de Barack Obama) fue un gran promotor del acuerdo y además apoyó el proceso en forma permanente.

Incluso, en 2018, durante la Cumbre Concordia Américas, en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las Farc y elogió la determinación del país por lograr avances.



“Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera”, aseguró Biden en ese momento, quien agregó que “el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado”.



Luego vino un cruce de cartas entre Timochenko y Santos en el que ambos se quejaban de las deficiencias en la implementación.



“Hoy, para muchos de nosotros, el acuerdo de paz se parece más a la muerte que a la vida”, le dijo el exguerrillero. “El presidente Duque no puede darnos su mano, eso es un hecho. Quizás sus propias manos estén atadas por influencias de agendas partidistas extremas, o sus manos estén paralizadas frente a tantas otras manos que secretamente promueven la guerra y añoran el espantoso pasado”, agregó.



A esta cita respondió Duque con una cena, a instancias de la ONU, con el antiguo comandante de las Farc en la que, según dijeron, se trataron de “manera franca” y “respetuosa” lo que falta en el avance de la puesta en marcha de lo firmado entre el Estado y la insurgencia, pero también los avances.



Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, le dijo a EL TIEMPO los éxitos son innegables:



“Ahí están las cifras. Doy solo un ejemplo: recibimos 100.000 familias con la promesa de que iban a apoyarlos para salir de la coca. Pero no había contratos de asistencia ni de proyectos productivos, ni financiación ni proveedores. El programa vale más de 3 billones de pesos y en ese tiempo se previeron menos de 500.000. Nosotros hemos invertido más de 1 billón de pesos y así logramos que esas 100.000 familias sí salgan de la coca”.



Las declaraciones de Archila fueron hechas mientras en el ambiente gravitaba el eco de otras dos cartas: Una con un reclamo de Human Rights Watch (HRW), que considera “insuficientes” los esfuerzos para detener el asesinato de los líderes sociales; y otro más del Departamento de Estado de EE. UU. en el que le exige aclarar estos crímenes porque se trata de una de las “máximas prioridades” para Joe Biden.



Ambas misivas fueron escritas en Washington en donde ahora las partes saben que de las decisiones que se tomen allí depende en buena medida la implementación de los acuerdos en el territorio colombiano.



Y, finalmente, hay un hecho que en diplomacia no es marginal. El presidente Duque no ha logrado tener una conversación directa con su homólogo norteamericano.



Hasta ahora, lo más notorio ha sido una conversación telefónica entre el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, con el Ministro de Defensa, Diego Molano, y la Jefe de Gabinete, María Paula Correa.



En esta, Sullivan preguntó por la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y reiteró la importancia de defender los derechos humanos. En conclusión, para EE UU estos dos temas son fundamentales en la nueva relación con la llegada de Biden.



