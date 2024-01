¿Por qué el cese del fuego con el Eln se extendió por solo una semana?

Ocho horas antes de que el cese del fuego pactado en julio del año pasado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) perdiera vigencia, ambas delegaciones anunciaron a través de un breve comunicado la extensión de la tregua hasta el próximo 5 de febrero, esto con el objetivo, dicen desde la mesa, de “proseguir en la evaluación” del acuerdo.



Según el documento, una vez termine la evaluación de la tregua –es decir, justo al final de este sexto ciclo– se firmaría otra prórroga. “Una vez culminada la evaluación se firmará la prórroga del CFBNT que fortalecerá, desarrollará e incluirá los aspectos relacionados con el mismo que están contenidos en los acuerdos 9 al 21, suscritos desde junio del 2023 hasta la fecha”, se lee en el documento.

Delegaciones Gobierno y Eln Foto: @DelegacionEln

Esto incluye respetar acuerdos como el protocolo de acciones específicas –que dicta las normas y prohibiciones durante el cese– o los seis acuerdos alcanzados durante el pasado ciclo en México –donde esa guerrilla se comprometió a ponerle fin al secuestro a partir de hoy–.



Para el analista León Valencia, lo mejor para el país y para la mesa hubiera sido que se anunciara un cese indefinido para que la negociación transcurriera de manera más tranquila y así poder abordar un acuerdo definitivo antes de que termine el tercer año de gobierno del presidente Gustavo Petro.



“Los tiempos del Eln han sido muy lentos. En esta oportunidad, aunque se ha acelerado la negociación, porque tomó los acuerdos que venían del gobierno Santos, aun así no está todavía madura una posibilidad de un acuerdo de paz con esta guerrilla, que sería una bocanada muy grande para el país y para el gobierno del presidente Petro”, agregó Valencia, experto en temas de paz y seguridad.



El cese del fuego fue firmado durante el tercer ciclo de negociación en La Habana (Cuba) y entró a regir a partir del 3 de agosto de 2023 junto con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, instancia cuya responsabilidad es reportar a la mesa mediante informes posibles violaciones a la tregua. Sin embargo, a la fecha ninguno de esos informes ha sido difundido a la opinión pública y lo poco que se ha podido saber ha sido a través de los informes trimestrales de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.



En el más reciente, presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 11 de enero, la Misión señaló que el mecanismo trabajó en la clasificación de 170 posibles hechos que podrían constituir violaciones al cese.



“Varios casos fueron desestimados como ‘no aplicables’ por no estar comprendidos en los protocolos. Algunos casos están en fase de verificación previa y otros se presentaron al pleno. La Misión ha verificado varios casos concretos. Hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de violación del cese al fuego”, decía el documento. No obstante, EL TIEMPO tuvo acceso a un informe de inteligencia en el que se registran 232 acciones cometidas por ese grupo entre el 3 de agosto y el 28 de enero de 2024. Allí aparecen 202 afectaciones contra la población civil, 14 contra las Fuerzas Militares, 14 contra otros y dos en contra de la Policía Nacional.



El documento reseña 43 homicidios cometidos por ese grupo en ese lapso de tiempo, además de 35 secuestros y, según el documento, 36 personas se encuentran todavía en cautiverio, teniendo en cuenta que antes del cese se realizaron más retenciones. Asimismo, las regiones más afectadas por estos hechos fueron Arauca (39), Cauca (34), Chocó (33), Nariño (31) y Norte de Santander (29).



Sectores de oposición cuestionaron el informe y pusieron en duda el proceso. “¿Esa es la voluntad de paz? Que barbaridad”, comentó, por ejemplo, a propósito de este informe, el senador de Cambio Radical David Luna.



Vale aclarar que varios de estos episodios son analizados por el mecanismo, el cual está integrado por miembros del Ministerio de Defensa, integrantes del Eln, la Misión de la ONU en Colombia y representantes de la Iglesia católica.

En el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad arrancó la quinta ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Foto: EFE / SRE México

En otro documento, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) señaló que desde el inicio de la tregua se han registrado 19 eventos violentos atribuidos a esa guerrilla considerados violaciones (15) e incumplimientos (cuatro).



Según el centro de investigación, tres personas fueron asesinadas, tres más resultaron heridas y terminaron 42 secuestradas (29 de ellas ya liberadas). Además, el informe da cuenta de que dos menores de edad están desaparecidos.



Y si bien desde la firma del cese del fuego quedó acordado entre ambas partes que se debía cumplir a cabalidad con el Protocolo de Acciones Específicas, el cual incluía las prohibiciones del Protocolo II de los convenios de Ginebra –que a su vez incluye la prohibición del secuestro–, solo cuando ocurrió el secuestro de Luis Manuel Díaz el Eln manifestó que para ellos este delito no era una violación, aunque para los miembros del Gobierno presentes en el mecanismo sí. De ahí que si el informe se da a conocer, puede generar polémica.

