Los bienes de las Farc, una deuda con las víctimas del conflicto

Hay toda una novela alrededor de los bienes de la extinta guerrilla de las Farc, que valdrían casi un billón de pesos y que tienen como propósito reparar a las víctimas, según lo establecido en el acuerdo de paz.



Hace unos meses, el Gobierno Nacional expidió un decreto en el cual le daba plazo hasta el 31 de diciembre del 2019 a la exguerrilla para la entrega de la totalidad de sus activos. Sin embargo, no pasó nada y el Ejecutivo expidió un nuevo decreto que les da plazo para que hagan la entrega hasta el 31 de julio del 2020.

Desde la Farc han calificado este hecho como un ataque a la paz y aseguran que una vez dieron el inventario perdieron responsabilidad sobre estos, pues ya fueron entregados.



Pero desde el Gobierno piensan todo lo contrario. Según el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, “básicamente, de la gran mayoría no se han hecho las entregas”.



En las cuentas del Gobierno, según los informes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que está encargada de administrarlos, las Farc reportó $ 964.151’286.166, de los cuales solo se pueden monetizar $ 542.942’535.469, pues parte del inventario son obras de infraestructura, como carreteras, y armamento.



Esta no es la única dificultad, pues desde la misma Farc han denunciado en varias oportunidades el robo de sus activos, como el de ganado, por lo que han calificado de irresponsables a las instituciones del Estado a la hora de custodiar los bienes entregados.



De lo restante, que también es una cifra cercana a los 500.000 millones de pesos, solo se han podido monetizar $ 3.694'691.325. “Ellos anunciaron un billón de pesos, de eso medio billón de pesos son cosas que nunca van a servir para reparar a las víctimas. Por esto no se han podido monetizar sino tres mil millones”, aseveró Archila.

Y después de la firma del decreto, el Gobierno ha hecho un llamado constante para que se resuelva el tema de los bienes. Incluso lo ha hecho el presidente Iván Duque.



“Así como el Estado colombiano trabaja con un compromiso decidido y firme para llegar a los territorios y atender a la población, y atender y reparar a las víctimas, también los victimarios tienen una responsabilidad principal, relevante, para que ellos también reparen a las víctimas con sus bienes, y tiene que haber total claridad y transparencia sobre esos bienes”, dijo el mandatario.



Desde la Farc aseguran que el Gobierno y las autoridades judiciales del Estado deben brindar las garantías para el proceso de entrega de bienes, incluidos los que se encuentran en poder de otras instituciones del Estado, “así como también actuar de manera diligente al respecto, cosa que hasta este momento no ha ocurrido”.



Y agregan que el Estado “ha sido negligente para garantizar la finalidad reparadora de los bienes, en primer lugar porque no garantizó un proceso de entrega eficaz que brindara las garantías de seguridad y protección, no atendió al cuidado de los bienes inventariados, generó demora para la recepción de los bienes y, por último, porque no han desarrollado medidas efectivas para garantizar el proceso de entrega, incluida la conformación del Fondo de Bienes”.

Este caso ha llegado hasta Naciones Unidas. Si bien el organismo no ha participado en este proceso, pues solo recibió el inventario y se lo entregó al Gobierno, hace unas semanas el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz, aseguró que todas las partes están cumpliendo sus obligaciones, pero hay diferentes ritmos. No obstante, agregó, la expectativa de la ONU “es que se siga cumpliendo con la obligación de entrega de bienes”.



Por esta razón, Ruiz aprovechó para hacer “un llamado para que se utilice la institucionalidad derivada del acuerdo para resolver esas diferencias”.



