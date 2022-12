Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los cultivos ilícitos se han robado la atención en los últimos días. Algunos sectores políticos han aplaudido su postura; otros, la han criticado. El mandatario, sobre este tipo de cosechas ha asegurado que no atacará al campesinado colombiano: "Le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína".



En ese sentido, el nuevo director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), Felipe Tascón Recio, salió a respaldar al jefe de Estado y calificó a la guerra contra las drogas como "fracasada".



Acciones de la Fuerza Pública contra los cultivos ilícitos. Foto: Ejército Nacional

Tascón Recio, economista de profesión, cuenta con 25 años de experiencia en temas relacionados con drogas ilícitas, economía campesina y desarrollo comunitario, con énfasis en la sustitución de cultivos de uso ilícito.



Y, con respecto a las palabras del jefe de Estado, el director del Pnis aseguró: "Creen políticamente incorrecta la gradualidad, pero ella corrige los daños de la fracasada guerra antidrogas, Gustavo Petro sabe que, como Tarzán, nadie soltará el bejuco ilegal hasta que no le garanticemos ingresos con un nuevo bejuco legal, tal es la tarea".



Sin embargo, lo anterior, expresado en la cuenta de Twitter del funcionario, no debe ser entendido como que el Gobierno no luchará contra el narcotráfico, puesto que el propio presidente ha afirmado que se perseguirá a los traficantes y no al campesino agricultor.



"Al contrario, vamos a capturar a los dueños de la cocaína. Ese es el objetivo que le propongo al Ejército, la Policía, y a la Fuerza Pública", ha enfatizado el mandatario.



