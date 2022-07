Danilo Rueda, comisionado de Paz designado por el presidente entrante, Gustavo Petro, afirmó que el asesinato de policías por parte de organizaciones como el ‘Clan del Golfo’ “es un signo en contra de la disposición de la paz” que se ha manifestado en el país.



“Cualquier ser humano que siga muriendo, y en este caso las dos mujeres policías que han dejado a sus hijos, y cualquier muerto, nos duele y, por supuesto, es un signo en contra de la disposición de la paz”, afirmó Rueda.



El funcionario designado comentó que “la paz solamente será posible si paramos tanta muerte violenta” y reiteró el llamado “a todos los grupos armados a que manifiesten, antes del 7 de agosto, su disposición a hacer parte del proyecto de la ‘paz total’ ”.



La ‘paz total’ de la que habló Rueda es uno de los propósitos del nuevo gobierno y consiste, por un lado, en la reactivación de los diálogos con el Eln, y, por el otro, con la creación de normas para el sometimiento a la justicia de las bandas dedicadas al narcotráfico.



En este sentido, el comisionado designado por el nuevo gobierno afirmó que “aún no hemos hablado de despejes ni zonas de concentración” para el tratamiento de los integrantes de los grupos delincuenciales y que “esto es muy aventurado, muy arriesgado”.



“El primer gesto, que será importante y será oído por las víctimas y por la sociedad, es el que estamos pidiendo”, afirmó.



Sobre un eventual cese del fuego para la reactivación del proceso de paz con el Eln, afirmó que el país ha visto “que se ha hablado del tema, pero hasta que el presidente no se posesione, él no tiene forma de actuar para comenzar una acción en esa materia”.



