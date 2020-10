Piedad Córdoba no cree que haya sido un atraco

La exsenadora Piedad Córdoba puso en duda que el impacto con armas de fuego a su camioneta blindada, en la noche del miércoles minutos después de que el esquema de seguridad saliera de su casa en Bogotá, se tratara solo de un atraco.



En la mañana de este jueves, Córdoba enumeró en su cuenta de Twitter varios de los hechos que han ocurrido en su contra y que las autoridades han explicado como un atraco:



"Medellín 2019, entran a mi casa, apuntan a mi hijo con un arma. "Fue un atraco"



Bogotá 2019, entraron a mi casa y se llevan computadores. “Un atraco”



Anoche 8 hombres disparan y se llevan un arma. “Un atraco”.



Córdoba cuestionó: "Una de dos, o los atracadores andan con mi foto, o no son "atracos".



Igualmente relató en sus redes sociales: "Sobre los hechos de anoche, agradezco la reacción de la Policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco".



"Respetuosamente, me permito preguntar:



¿Quién moviliza 8 hombres armados en varios vehículos para atacar a una camioneta y finalmente solo robar un arma?".



La dirigente de izquierda dijo, además: Agradezco las manifestaciones de solidaridad; como siempre, es lo que me reconforta cuando estas cosas mortifican tanto".



"A la alcaldesa @ClaudiaLopez un abrazo de vuelta".



Córdoba, además, sorprendió en sus declaraciones al decir que ella sabe quién asesinó al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.



En diálogo con La W, dijo saber quién ordenó el magnicidio y dijo tener pruebas para demostrarlo y que lo hará ante la Comisión de la Verdad.



La excongresista dijo en la emisora que "es increíble que personas que no tenían nada que ver con ese hecho hubieran ido a la cárcel" y aseguró que no cree en la versión de una alianza entre políticos y narcotraficantes para asesinar a Gómez.



"Tengo información clara y contundente. Sería bueno que los que hicieron lo que hicieron cuenten la verdad", señaló.



Esta declaración se da después de un trino hecho por Córdoba cuando hubo una reunión entre dirigentes del partido Farc y miembros del pasado gobierno.



"Señor Premio Nobel Juan Manuel Santos, exministro Cristo, senador Cepeda, señores Timochenko y Carlos Lozada, ya que se están reuniendo para avanzar en la verdad, sería muy bueno que la encontraran sobre el asesinato del Dr. Álvaro Gómez Hurtado", escribió el 4 de septiembre.



Álvaro Gómez fue asesinado en la mañana del 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, luego de dar una clase de historia constitucional. Este caso aún es materia de investigación.



De hecho, su crimen fue declarado de lesa humanidad por lo que la declaración de Córdoba es de gran importancia.​



