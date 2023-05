Luego de que la plenaria del Senado hundiera este martes el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, con el cual se pretendía que aquellas entidades del orden nacional acogieran las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, el Comité de Monitoreo y Seguimiento a las Recomendaciones de dicho órgano lamento la decisión y le pidió al Congreso de la República aprobar ese punto.



"Las organizaciones y personas firmantes, rechazamos esta posición y llamamos a la plenaria de la Cámara de Representantes de la República y, posteriormente, a ambas cámaras en conciliación, a aprobar el artículo 8 y garantizar que las voces de miles organizaciones, víctimas, expertas, expertos, líderes y lideresas que participaron en el proceso de construcción de las recomendaciones sean respetadas", se lee en el comunicado.



Pese a la intervención del Ministro del Interior Luis Fernando Velasco, en la que pidió de manera categórica no hundir el artículo, con 50 votos a favor y 28 en contra la proposición de eliminar el artículo, realizada por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, fue aprobada.



“Yo le pido señores senadores independientemente de su visión ideológica que reabramos ese artículo y le demos la posibilidad a Colombia de conocer la verdad del conflicto, no tenemos que tenerle miedo a la verdad”, indicó el ministro, quien recibió una silbatina general luego de pedir que sea reabriran las votaciones.



La polémica, que trascendió los muros del Congreso y llegó hasta las redes sociales, estalló luego de que el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz del gobierno Santos, discrepo y dijo que la Comisión de la Verdad “no tenía efecto judicial” y que el “entendimiento es que no haría recomendaciones”.



“Lamento muchísimo tener que discrepar del señor ministro del interior, pero el entendimiento de la Comisión de la Verdad siempre fue que no tenía efecto judicial y que no haría recomendaciones. La Comisión resolvió hacerlas, hay 67 invitaciones a discutir, unos que no pueden ser despachados con tanta ligereza. Yo voté sí por la eliminación, lamento decirle al señor ministro, aplaudo que esté firmemente pidiendo la implementación del acuerdo pero el origen de esto es diferente”, dijo de la Calle.



El senador Humberto de la Calle fue negociador de paz. Foto: Twitter: @DeLaCalleHum

Hay que recordar que el artículo 8 dice que: “Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”.



Además, que el Departamento Administrativo para la Presidencia de la República es quien definiría los “lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes”.



“El Departamento Nacional de Planeación brindará apoyo técnico para la definición de los lineamientos y adecuará el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO-, como herramienta para el seguimiento de recomendaciones”, se lee en el texto del Plan Nacional de Desarrollo.



Por ahora, el único camino que le queda a dicho artículo es que en la conciliación entre Senado y Cámara (en donde pasó), sea aprobado.



El informe final de la Comisión de la Verdad, titulado Hay futuro, si hay verdad, fue presentado el 28 de junio de 2022 y en él quedaron consignados hallazgos, testimonios y recomendaciones para la no repetición.

REDACCIÓN POLÍTICA

