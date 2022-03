El Gobierno Nacional le solicitó a la Corte Constitucional declarar la nulidad de la sentencia SU-20, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por “bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de los excombatientes.”



La historia se remonta al pasado 27 de enero cuando el alto Tribunal les dio la razón a excombatientes de las Farc quienes habían manifestado el peligro y los riesgos que enfrentaban. Ese día la Sala Plena de la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional como respuesta a ocho tutelas de excombatientes que denunciaban graves amenazas contra sus vidas.



En esa decisión, la Corte concluyó que el Gobierno no estaba cumpliendo con las medidas establecidas en el Acuerdo de Paz para proteger a las personas que firmaron y se acogieron al proceso de paz, y emitió una serie de órdenes para que las autoridades cumplieran lo pactado.



Entre los argumentos de la Corte para dictar la sentencia, el tribunal señaló que hay un bajo cumplimiento de las garantías de seguridad; que sólo a partir de las órdenes de la JEP, se habrían dado pasos para materializar las garantías de seguridad, no hay enfoque territorial; no registra avances en la seguridad de los excombatientes y se mantienen obstáculos para la investigación judicial.



Y aunque el Gobierno a través del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, siempre ha sostenido que vienen cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz, y en especial, lo concerniente a la seguridad de los desmovilizados, un reciente informe que la Defensoría del Pueblo entregó el 14 de marzo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le dio argumentos para pedir la nulidad de la sentencia de la Corte.



Entre las causales en las que se basa la nulidad y la improcedencia de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional, sostiene Archila, está “la omisión del análisis de las pruebas allegadas al proceso”.



Archila destacó que dicho informe concluye “que todo lo que ha venido implementando el Gobierno Nacional ha redundado en superar los problemas que afectan a los excombatientes y sus familias y se aprecia que los porcentajes no han dejado de bajar en este aspecto”.



Y llama la atención especialmente sobre una de las conclusiones del informe, indicando que “contrario a lo invocado por la Corte en su Sentencia SU020 de 2022, en el informe de la Defensoría se aprecia que no hay un bajo cumplimiento de las garantías de seguridad previstas en el punto 3.4 del Acuerdo Final, en punto a las garantías para los excombatientes, sino que por el contrario el Gobierno ha dado pleno impulso a los instrumentos previstos en el acuerdo específicamente para la seguridad de los excombatientes”.



En el informe de la Defensoría se pide a los excombatientes además que corrijan comportamientos que incrementan el riesgo. Esas actuaciones que se reprochan abarcan “… eventos en que excombatientes que contaban con esquemas de seguridad han sido asesinados, los protegidos habían decidido desplazarse sin el acompañamiento de su esquema.”



Y agrega: “…la tendencia a trasladarse a lugares lejanos y en pequeños grupos,” que “influye negativamente en las condiciones de seguridad y hace más compleja la protección de los excombatientes”. Se reiteró lo grave que es que “…las comunidades de excombatientes no han aceptado la protección o no la han recibido en la forma que se les recomienda.”



En diálogo con EL TIEMPO, Archila insistió en que el informe da cuenta que “hay una dedicación de cientos de funcionarios, se han buscado resultados que son palpables y se ha demostrado que no hay ninguna negligencia ni de parte de mi consejería ni de parte las entidades del estado para proteger a los excombatientes”.



Archila sostuvo que “no es que no exista voluntad, ni una reticencia para escuchar recomendaciones, pero de ahí a decir que hay un estado de cosas inconstitucional por inactividad, negligencia o no diligencia del gobierno o de otras entidades del estado hay un trecho inmenso, y los hechos, los supuestos fácticos a los cuales llega la Defensoría son blanco y negro con los que supuestamente tuvo en cuenta la Corte”.



Sobre lo que pueda decidir la Corte ante la petición de nulidad del Gobierno, el Consejero Presidencial dijo que “la invitación es a que tengamos claro quién es el enemigo, y así lo dice la Defensoría, el enemigo son las disidencias de las Farc, el clan del Golfo, y el Eln, ellos son los principales causantes de estas muertes”.



Por último, resaltó que el informe muestra que ha habido por parte del Ministerio de Defensa, del Ejército y de la Policía y de la Fiscalía una actuación decidida en contra de esos grupos armados, desconcoer que eso se está haciendo desvía la atención como si las razones fueran algún nivel de negligencia o pereza de parte de las entidades del estado y eso no ha sido así”.