Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, en entrevista con Blu Radio, respondió sobre si tenía conocimiento de los supuestos pagos que estarían efectuando narcos para entrar al proyecto de paz total, eje central de Gobierno.



Y es que este proyecto ya ha llamado la atención de poderosos capos del narcotráfico, quienes están buscando, por varios medios, colarse en las listas de voceros de paz.



Esta situación tiene en máxima alerta no solo a las autoridades colombianas, también a las agencias federales de Estados Unidos, quienes tienen en la mira a varios extraditables que podrían terminar en estas listas, tal como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO el pasado fin de semana.



El hecho ya es de conocimiento del presidente Petro, quien aseguró: "Las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos".

La situación también ha desencadenado declaraciones del hermano de Petro, quien en abril del año pasado, en plena campaña presidencial, desató una polémica luego de su visita en la cárcel La Picota de Bogotá.



Allí estuvo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para hablar con varios reclusos del país, a petición de ellos, como el exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por el millonario desfalco a Bogotá conocido como el ‘carrusel de la contratación’, quien le sugirió a Petro (hermano) ser "constructor del perdón social".



Ese concepto generó polémica en el país, pues se criticaba que se presentaran rebajas de pena para corruptos y narcos. Tanto así que el escándalo fue bautizado en el opinión pública como 'El pacto de la Picota'.



Este 30 de enero, sin embargo, el hermano del jefe de Estado señaló que eso nunca existió, que allá no se reunió con extraditables y que están usando su nombre "debajo de cuerda" para hacer negociaciones de ingreso a la paz total.



Igualmente, dijo que no ha recibido ningún ofrecimiento de plata, pero que sí ha conocido que han cobrado hasta 20 millones de pesos para buscar una cita con él.



"Ya con Gustavo nos habíamos sentado hace un tiempo y él me dijo: "Mira lo que está pasando". Eso se sabía desde hace un tiempo, primero como chisme y la revista Semana lo ha determinado que la cosa no es así no más, que están negociando con la paz”, agregó.



También, en diálogo con el emisora, sostuvo que no tiene dudas de que haya "negociadores de la paz" que pueden ofrecer dinero para que algunos extraditables entren.



