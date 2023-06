En las últimas horas, el Comando Central del Eln señaló que el tema del financiamiento a la guerrilla a través de un fondo -algo que el Gobierno y varios negociadores de paz niegan- sí se discutió en la mesa de diálogos de La Habana durante el tercer ciclo de las negociaciones de paz.



Sin embargo, no es la primera vez que esa organización entrega una información que contradice la versión oficial del Gobierno pues, a este episodio, se les suman dos más: un cese del fuego que no llegó a materializarse y una afirmación sobre el fin del conflicto con esa guerrilla.

El primer intento de cese del fuego



La primera gran decisión en torno a la política de ‘paz total’ —y el primer aviso de que llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional no iba a ser sencillo— ocurrió el 31 de diciembre del 2022, cuando el presidente Petro firmó un decreto de cese del fuego con cinco grupos armados, entre ellos el Eln, organización que cuatro días después desmintió la noticia a través de un comunicado, lo que obligó al Gobierno a dar reversa y a derogar el decreto, dando así el primer golpe de opinión a una de las políticas insignia de esta administración.



“La delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, señaló el grupo subversivo en el comunicado.



El grupo subversivo, con quien el Gobierno adelantaba negociaciones de paz en el marco del primer ciclo de diálogos, agregó en aquel momento que en diversas oportunidades había señalado que el Eln solo iba a cumplir “lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos y que no iba a aceptar “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”.

¿Paz en el 2025?



Apenas cuatro días después del anuncio del cese del fuego entre el Eln y el Gobierno, alias ‘Antonio García’, máximo comandante de esa guerrilla, aseguró que hasta ese momento solo se había llegado a acuerdos sobre los procedimientos en la mesa de conversaciones y que aún no había acuerdos sustanciales.



Esto tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que señaló que el fin del conflicto con esa organización llegaría en mayo del 2025.



“Esta firma de estos acuerdos, parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese del fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, sigue con una promesa: en mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia”, dijo el mandatario.



Petro con delegaciones del Gobierno y el Eln en La Habana, Cuba. Foto: Presidencia

“Los dos acuerdos firmados son sobre los alistamientos para adelantar la Participación de la Sociedad y el cese el fuego. El tema del Fin del Conflicto es el Quinto punto, y sobre él aún no hemos conversado. El Presidente Petro lo confundió con el 4 punto del Acuerdo sobre Participación de la Sociedad”, respondió García en su cuenta de Twitter.



Días después, el turno para salir a aclarar el por qué esta fecha fue de los negociadores de paz. Otty Patiño, jefe de la Delegación del Gobierno en los diálogos de paz, señaló que los tiempos sí se ajustaban y que no había un error en la interpretación del jefe de Estado.



“Sí dan las cuentas, porque si bien los tres primeros temas se implementan en estos 18 meses, es decir hasta enero del 2025, al mismo tiempo durante los ciclos posteriores se abordarán los otros tres temas: víctimas, fin del conflicto y acuerdo final. Si uno cree que en enero o en mayo de 2025 apenas empieza la discusión de los otros tres temas no daría, por eso hay que mirar la agenda como algo mucho más global”, dijo.

La financiación internacional



Si bien el tema de la financiación no quedó consignado dentro de los tres acuerdos firmados por ambas delegaciones el pasado 9 de junio, el Eln asegura que sí se discutió.



“(...) el tema del financiamiento de la fuerza combatiente en un cese el fuego, se ha colocado en la mesa de diálogos y la comunidad internacional lo sabe, por tanto hemos cumplido con nuestras responsabilidades”, aseguró la organización en las últimas horas.



En estas declaraciones el Comando Central del grupo guerrillero también señaló que “es un tema serio” y “no puede despacharse con tres o cuatro señalamientos en medios”.



Lo anterior haría referencia a las declaraciones que dio Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, luego de que la opinión pública comenzó a cuestionar la creación de un fondo con donaciones internacionales para financiar al Eln.

Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz. Foto: Cortesía

"Nunca se ha hablado de ese fondo en la mesa de diálogo con el Eln y lo que se ha aclarado a la opinión es que ese asunto se derivará cuando ya estemos en una fase mucho más sólida de conclusión del acuerdo de paz con el Eln", aseveró Rueda.



No obstante, comentó que posiblemente sería un tema a discutir en la fase final de los diálogos de paz que terminaron su tercer ciclo el 9 de julio con la firma de un cese bilateral del fuego que pactaron en la mesa y tiene el respaldo del presidente Petro y de Antonio García, quienes se desplazaron hasta La Habana para firmar dicho pacto que se inicia el 3 de agosto.



Pero no solo rueda negó que el tema se haya discutido. Algunos miembros de la delegación del Gobierno Nacional le dijeron en su momento a EL TIEMPO que ese tema no se había discutido en ninguna fase de las negociaciones.



“El fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos. El acuerdo es progresivo. No se da en el mismo instante", dijo, por su parte, el presidente Petro.

REDACCIÓN POLÍTICA

