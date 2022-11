La 'paz total' fue uno de los puntos claves del discurso del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la jornada de los Diálogos Regionales Vinculantes que se llevó a cabo en Manizales este miércoles.



Sobre ese tema, Velásquez hizo énfasis en que la búsqueda de un cese del conflicto mediante negociaciones no significa debilidad y explicó cuáles son las directrices que ha recibido la fuerza pública nacional en este contexto.



Velásquez se declara comprometido con la defensa de los derechos humanos en las Fuerzas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

Sobre la 'paz total', que se pondrá en marcha en los próximos días —aún no hay una fecha confirmada— gracias a los diálogos entre Gobierno y Eln, el encargado de la cartera de Defensa argumentó que la meta de poner fin a la violencia no representa "bajar la lucha contra la criminalidad".



"La fuerza pública no ha recibido una instrucción de bajar la guardia, por el contrario, la búsqueda de paz no significa debilidad", aseguró el funcionario.



El llamado que hizo Velásquez a los grupos armados, en ese sentido, consistió en reclamar acciones que sean prueba fehaciente de su voluntad de alcanzar la paz.



"Como actos de paz, de demostración de buena voluntad, liberen a los secuestrados. Asimismo, no continúen cometiendo homicidios, ni acciones que afecten a las comunidades", exigió el ministro.

En la plenaria del Diálogo Regional Vinculante, el pueblo caldense entrega sus conclusiones para el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Caldas! El pueblo construye su futuro! pic.twitter.com/blgkQ0iCJk — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) November 16, 2022

En el encuentro citado en la capital de Caldas también se habló de cómo materializar lo planteado en los diálogos regionales en una realidad que sea contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.



