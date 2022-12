Hace varios años la Iglesia católica empezó un silencioso trabajo para lograr que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se sentara a conversar con el Estado en la búsqueda de una salida negociada a la confrontación armada de seis décadas.



En ese proceso, monseñor Luis Mariano Montemayor (Buenos Aires, 1956), nuncio apostólico en Colombia, viajó a apartadas regiones del país, realizó numerosos contactos y habló con varios protagonistas en un trabajo de discreta diplomacia.



Hoy, cuando existe una mesa, reflexiona sobre su marcha y de las posibilidades reales de alcanzar la paz total que impulsa el presidente Gustavo Petro.

Acaba usted de llegar del Chocó, en donde lo tomó por sorpresa el paro armado del Eln. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en ese departamento?

Sí. Acabo de venir de allá. Teníamos una visita pastoral a lo largo de todo el río San Juan. En el territorio se aprecian las distintas áreas en donde están las llamadas autodefensas gaitanistas y el Eln. Son organizaciones que se enfrentan a diario porque cada una quiere el control de los campos de coca.

El paro armado de ese frente del Eln se produjo casi en simultánea con los anuncios de la mesa en Caracas de hacer gestos humanitarios. ¿Cómo vivió esa situación?

Fue un paro armado insólito, precipitado; es más, creo que poco pensado. Fue justo cuando empieza la Novena de Navidad y nos interrumpió el viaje porque tampoco podemos arriesgar la vida de nadie. Eso puso los problemas como en blanco y negro.

La visita de ustedes estaba anunciada.

¿Cree que hubo una intencionalidad del Eln para hacerlo justo cuando ustedes estaban en el territorio?

Monseñor Luis Mariano Montemayor Foto: César Melgarejo

No creo. Yo pienso que no leyeron bien todo el contexto o la repercusión. Puede ser que hayan considerado que les convenía que iba a tener una mayor resonancia porque justo estaba el Nuncio y podía llegar a ver una mayor atención de la prensa. La reivindicación que ponen ya la habían puesto. Ellos acusan a la fuerzas de seguridad del Estado de “preferir” a los gaitanistas o de al menos no tener la misma actitud de hostigamiento que sí tienen hacia ellos.

Pero ¿ustedes no sintieron que fue ponerle un obstáculo del Eln a la labor de la Iglesia católica?

No considero que fuera una actitud contra el Nuncio o contra la misión pastoral porque nunca nos han impedido la acción pastoral ni ellos ni los gaitanistas.

¿Cree que lo ocurrido sí muestra la desconexión entre los frentes que están en los territorios con la cúpula del Eln que negocia en Caracas?

Mi conclusión es que se trata de un aprendizaje para preparar el terreno para la aplicación del alivio humanitario. Antes de que empiece la ronda en México debe haber unas líneas muy definidas de cómo van a actuar todos, incluyendo naturalmente a las fuerzas de seguridad del Estado.

Siguiendo con el Chocó, ¿cómo es la actividad pastoral allí en comparación con otros lugares del país?



Nuestra preocupación es la comunidad. Allí se tienen que medir las palabras, hay que tener cuidado en lo que dice, hay una situación de miedo y de desconfianza generalizados. Por eso, la importancia de alcanzar alivios humanitarios. Hay que lograr que haya libertad de circulación, que las personas puedan ir a sus lugares de trabajo, volver a sus casas y trasladarse por razones familiares, de salud o económicas, las que sean, sin tener miedo de que los van a matar o que los pueden detener.

¿Las comunidades allí viven secuestradas?



Hay comunidades que están en situación de confinamiento, son muchas, a lo largo del río. Las comunidades afro a veces no pueden ir siquiera a buscarse el pan porque el territorio está minado. De ahí, la urgencia de iniciar un desminado humanitario.

¿Usted cree que el Eln sí aceptaría eso?

Colombia tiene todas las posibilidades de paz y hay que intentarlas. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que en Buenaventura, después del horror que vivimos, los actores armados se hayan puesto de acuerdo y completemos más de cien días sin un solo asesinato? En este país hay muchos casos que son motivos de inspiración.

Muchos analistas, sin embargo, son muy escépticos de la negociación con el Eln.

Muchos analistas, sin embargo, son muy escépticos de la negociación con el Eln. ¿Usted sí es optimista? ¿Por qué?



Claro que soy optimista. Están en una mesa de negociaciones bajo la observación de la comunidad, de la Iglesia católica, que con la ONU somos acompañantes, hay todo un universo diplomático que tiene el foco puesto que cree en esta posibilidad.

Pero ¿usted conoce bien al Eln?



Claro que sí. No olvide que el padre Camilo Torres y el cura Pérez fueron sus creadores. No significa, sin embargo, que esa comprensión nos lleve a desconocer lo que han hecho. Con la Iglesia católica, por ejemplo, ellos han sido muy duros, nos han matado a miembros de nuestra comunidad. Pero hay que mirar hacia adelante.

Monseñor Luis Mariano Montemayor y monseñor Enrique Sarmiento Foto: Archivo particular

¿En qué momento se juntaron la ONU y la Iglesia católica para acompañar este proceso?



El trabajo con las Naciones Unidas fue una feliz convergencia que se dio durante el gobierno del presidente Iván Duque. Inicialmente, él nos pidió a cada uno trabajar por separado, pero después en conjunto.

¿Duque, en su gobierno, quiso negociar con el Eln?



Yo creo que buscar un acercamiento es una expresión más precisa, él quería una interlocución.





¿Para qué?



Quería saber cuál era la disposición del Eln hacia un cese definitivo de sus hostilidades. Lo que pasa es que en el camino pasaron otras circunstancias que a mí no me corresponde juzgar, pero nuestro papel ahora con el gobierno del presidente Petro, hay que reconocerlo, se inició con el presidente Iván Duque.

Volviendo al Eln, ¿qué cambió para esa guerrilla de Duque a Petro?

El Eln dice que es el brazo armado de las organizaciones sociales, que luchan por un cambio, un cambio cultural, social, ellos son muy críticos de la situación actual de Colombia. Todos esos conceptos ahora tienen que ponerlos en el contexto de un gobierno que llegó al poder con un ideario muy similar. Es un gobierno de centroizquierda, progresista. El presidente Petro viene del M-19, él es la demostración de que sin las armas se puede llegar al poder.

¿El Eln entenderá eso?

Yo espero que sí. La primera fase de las negociaciones fueron en Venezuela, ahora van para México, ambos países con gobiernos de izquierda. El primero de enero llega a Brasil otro gobierno de izquierda. El contexto cambió y pasó el tiempo de la opción armada aquí y en América Latina. Es una apreciación que ya también la había dicho Fidel Castro.

Esta es la primera vez que usted entrega un parte, por llamarlo de alguna manera, de este proceso. ¿Por qué?

Ya lo había hecho antes.

¿Cuándo?



En los mensajes que debo enviar por su expresa solicitud a su santidad.

¿Al Papa? ¿Usted lo informa de lo que pasa con el Eln?



Claro. Cumplo con las tareas del santo padre. Me puso a apoyar los acuerdos de paz con las Farc y su aplicación y también a tratar de que el Eln volviera a una mesa de negociaciones con el Estado. El santo padre está enterado de todo lo que está ocurriendo aquí. Él sigue con mucha atención las negociaciones con el Eln.

¿Y cuál es su valoración de la marcha de la mesa de negociación?

Yo podría decir que el santo padre está satisfecho porque las partes están sentadas conversando. Para él es muy importante el estado de las democracias, quiere apoyar todo lo que signifique una consolidación de las instituciones democráticas y sobre todo una lucha contra la inequidad de nuestras economías, porque eso genera la pobreza que es una lacra de América Latina. Él me ha dicho con su acento porteño “adelante”.



Desde su posición, ¿cómo ven ustedes el trabajo de Danilo Rueda, alto comisionado de Paz? Recibe críticas de analistas que incluso lo califican de ingenuo cuando él les dice a organizaciones de este calibre que, por favor, dejen de disparar...

No creo que sea ingenuo, tal vez es entusiasta, tal vez va demasiado rápido, pero también es cierto que él está urgido de mostrar resultados por las necesidades políticas. En algún momento creo que debe empezar a soltar cosas, porque humanamente no puede estar al frente de tantas cosas.

¿Usted cree que la propuesta del gobierno Petro de alcanzar la paz total es posible?

Todos los esfuerzos que se hagan en busca de la reconciliación entre los colombianos tendrán nuestra bendición. Pero nosotros no apoyamos políticas de un Gobierno, apoyamos políticas de Estado.

Lo real es que mientras se busca, la violencia no se detiene...

Así es. Es urgente frenar la escalada de asesinatos contra los líderes sociales. Eso es muy grave. Ya el presidente Duque había dicho una gran verdad: no se trata de poner un carro blindado y un escolta a cada líder social. Eso es materialmente imposible. Pero sí supone una mejor actuación de los mecanismos del Acuerdo de Paz que tiene previsto por lo menos las instancias de discusión.

¿Quién los está matando?

Hay organizaciones armadas, el Eln incluido en algunas zonas por razones de territorio, las disidencias de las Farc que matan a los que dejaron las armas, los narcotraficantes que matan a cualquier líder que no les permita atemorizar a las comunidades, es una situación muy compleja y dramática y, por eso, es un triunfo, una luz de esperanza, cuando se logra que un armado comprenda que la violencia ya no debe ser su forma de proceder.

En estos días de encuentro familiar y de reflexión, en las iglesias se pide por la paz. Un deseo en el que llevamos varias décadas. ¿Cómo no caer en la frustración?

Siempre hay que tener fe. No desfallecer y también entender que hay avances evidentes: hoy las Farc como tal no existen, los paramilitares tampoco. Hay sucesos que a diario nos sacuden pero también es evidente que en la actualidad estamos mejor que años atrás.

Pero también es claro que hoy hay enormes problemas como el narcotráfico...

Ciertamente. Para hacer la paz no se puede ignorar este fenómeno porque es el que financia las compra de armas, en varias regiones hay confrontaciones muy fuertes por el control de los cultivos.

¿Qué hacer ante eso?

Es un tema que exige una convergencia internacional, que es lenta, pero que debe hacerse. El presidente Petro lo llevó a un escenario internacional y eso es buscar ya una alternativa, aunque entendemos la gravedad del problema también creemos que no se puede poner solo el foco ahí. En nuestras sociedades hay muy graves asuntos para resolver como la inequidad, la corrupción, entre otros.

Cambiando de tema, el presidente Petro ha dicho que dará un millón de pesos a 100.000 jóvenes. ¿Cómo le parece a usted esa propuesta?

Es como un subsidio directo que es tan válido como los subsidios familiares o las ayudas en mercados que se dieron durante la pandemia. He escuchado algunos comentarios, pero hay que ver la situación en toda su dimensión. En Quibdó lo vi, 170 emprendimientos de ciudadanos han cerrado las puertas ante el acoso de jóvenes que, desesperados, recurren a la intimidación.



Finalmente, ahora se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de volver a hablar con ‘Iván Márquez’. ¿Usted qué piensa?

‘Márquez’ tiene un problema y es que dejó un proceso de paz. Él perdió su oportunidad. Donde se hubiera quedado en el Senado hubiera aportado más que lo que terminó haciendo. No sé cómo harán para volver a sentarse con él, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. ‘Márquez’ es también, hay que decirlo, un hijo en la Iglesia. Y la Iglesia es el único lugar donde el pecador tiene derecho a ser perdonado.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA