En las últimas semanas, las críticas a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Santos y las Farc han llegado desde varios frentes. Humberto de la Calle señaló en entrevista con EL TIEMPO que hay “deficiencias” pese a la voluntad expresada por el presidente Gustavo Petro.



Por su parte, Rodrigo Londoño advirtió el pasado 15 de marzo que los acuerdos alcanzados en La Habana corren peligro por las acciones violentas de grupos como las disidencias en contra de los firmantes.

La pregunta que ha surgido tras estas declaraciones es si el acuerdo de paz con las Farc pasó a un segundo plano con la llegada de la ‘paz total’.



Para Angelika Rettberg, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es claro que sí y que en parte se debe a una cuestión estratégica. “Eso lo demuestra para mí los reclamos que han hecho las Farc y los mismos negociadores (...) El nuevo gobierno incluyó el acuerdo no como la principal estrategia de paz, sino como una de muchas”, señaló.



Rettberg considera que con esta decisión se están desaprovechando las oportunidades institucionales que el acuerdo le daba.



Por el contrario, Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación en desarrollo rural de la Universidad Javeriana de Cali, considera que no hay un tema que esté por debajo del otro. “Son agendas absolutamente complementarias, es más desde mi punto de vista los acuerdos con las Farc difícilmente se pueden implementar, específicamente en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, si no existe un ejercicio de diálogo global y un acuerdo con los diferentes actores armados que están en el territorio”, agregó.



Este jueves se llevó a cabo un encuentro entre los artífices y protagonistas de las negociaciones de La Habana. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

Pero más allá de estas visiones, hechos como los ocurridos en Mesetas han puesto al Gobierno en alerta. De hecho, el miércoles durante la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Mesetas (Meta), epicentro de amenazas contra firmantes en la ETCR Mariana Páez, el presidente Petro reconoció que están “colapsando” debido al número de tareas que tiene a cargo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



“Hay unas tareas para construir la paz de ahora en adelante con los grupos que aún subsisten y hay que tener unas tareas para implementar la paz ya hecha. Son dos tareas diferentes; por tanto, habrá que separar funciones. Vamos a poner una persona encargada en lo segundo, que es la implementación de todo el proceso de paz con las Farc”, dijo el presidente.



No está claro si esta persona tendrá algo que ver con la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, entidad adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que desde octubre está a cargo de Gloria Cuartas. Tampoco si tendrá injerencia o articulación con otras entidades y fondos responsables de dicho proceso.



Por lo pronto, ayer se realizó una reunión con funcionarios del Estado -Petro no asistió al evento-, negociadores de paz y miembros del Congreso, en donde se planteó una discusión en torno a la implementación del Acuerdo de Paz.



