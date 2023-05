El reclutamiento y posterior asesinato de cuatro menores de edad de la comunidad indígena Murui, en Puerto Leguízamo, Putumayo, y el atentado terrorista que segó la vida de una indefensa civil y dos policías en Tibú, Norte de Santander, han sembrado nuevas dudas sobre la ‘paz total’.



El propio presidente Petro calificó la ejecución a sangre fría de los jóvenes por parte del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ de las Farc como “un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional humanitario”.



Danilo Rueda, alto comisionado de Paz.

La acción en el nororiente del país, que a la hora del cierre de esta edición no había sido atribuida a ningún grupo armado, aunque en la zona hacen presencia las disidencias y el Eln, dejó, además, diez personas heridas más.



Ambas situaciones ocurren cuando el proyecto insignia del Gobierno llega a los seis meses. Este nació luego de que el Congreso aprobó una prórroga del marco legal de la Ley 418 de 1997, que le dio herramientas a Petro para adelantar negociaciones de dos tipos (políticas con guerrillas y de sometimiento para grupos criminales sin carácter político).



Pero ¿cómo se llegó hasta este punto? Para Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados en Ciencia Política de la Universidad Javeriana, la falta de metodología y organización obedece a un intento del Gobierno —y fundamentalmente del comisionado para la Paz, Danilo Rueda— de obtener “victorias tempranas”.



“La muerte de los menores muestra que algunos de estos grupos buscan estos acercamientos para cimentar unas posiciones, pero sin abandonar la violencia contra la población civil y la Fuerza Pública”, opinó la analista.



El escritor Juan Gabriel Vásquez afirmó ayer en El País de España que la ‘paz total’ tiene un problema de raíz al meter en un mismo saco a actores armados tan disímiles. “El plan es audaz, pero también confuso”, dijo, y agregó que no es “fácil entender que se use el mismo lenguaje para dialogar con una guerrilla que sigue siendo política, por más descarriada que se encuentre, y con bandas criminales cuyo único interés es mantener el control sobre el lucrativo negocio del narcotráfico”.

Atentado contra la Policía en Tibú, Norte de Santander.

La muerte de los menores muestra que algunos de estos grupos buscan estos acercamientos para cimentar unas posiciones, pero sin abandonar la violencia contra la población civil y la Fuerza Pública.

El ruido ha sido la constante de la ‘paz total’. El 31 de diciembre de 2022, el Gobierno anunció el cese del fuego bilateral con cinco organizaciones. Cuatro días después, el Eln desmintió al jefe del Estado y señaló que la delegación de esa guerrilla en la mesa de diálogo no había siquiera discutido esa propuesta con el Gobierno.



Menos de tres meses después, el 19 de marzo, Petro ordenó suspender el decreto de cese del fuego bilateral con el ‘clan del Golfo’ tras varias acciones armadas en contra de la población civil y de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño. Para las autoridades, el clan empujó a los mineros a un paro que mantuvo en vilo a la región durante un mes.





Estos episodios fueron sucedidos por un ataque del Eln con explosivos a una base del Ejército en el Catatumbo mientras los soldados dormían. Nueve de ellos murieron en el acto.



Germán Valencia, investigador en temas de conflicto y negociaciones de paz del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dice: “No están fallando las negociaciones porque no se ha incumplido lo que no se ha firmado. Lo que ha fallado es la celeridad”.



Por su parte, Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), opina que si el autor del atentado en Tibú es el frente 33 del Emc, “eso significaría otro incumplimiento al cese del fuego y un palo más en la rueda que aviva la crisis tras la suspensión parcial del cese con ese grupo. Esto implicaría que el cese no se está cumpliendo en ninguna parte del país y se sumaría a las críticas al mecanismo de verificación”.

La Policía de Norte de Santander informó que las víctimas son el patrullero Andrés Idárraga Orozco y el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo.

Para el docente y analista Jairo Libreros, la situación se ha agravado por “el inexistente liderazgo del ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, quien paralizó política y operacionalmente la gestión de seguridad y defensa nacional en el país”.



En la otra orilla se ubica Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Él considera que la ‘paz total’ “está en curso” y que la “superación de todas las violencias organizadas” es posible. “Hay una política en desarrollo y no se puede hablar de ningún fracaso. Hay disminución de los hechos de violencia, eso dice el informe de la JEP presentado esta semana. Vamos a ver los desarrollos de estos procesos con los ajustes que se requieran”, señaló.





El analista hace referencia a un informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el que concluyen, entre varios aspectos, una reducción del 48 por ciento de las acciones armadas contra la Fuerza Pública por parte de los grupos armados.

En paralelo a los crímenes de los menores de edad en Putumayo y del atentado en Tibú, hay una tragedia silenciosa y que muestra el desafío que ha tenido el gobierno de Petro para instaurar la ‘paz total’. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que en los primeros cuatro meses del 2023 se han registrado 40 asesinatos de líderes sociales, en 19 departamentos del país. Los departamentos de Nariño y Cauca son los más afectados, con seis muertes en cada uno.



REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA

