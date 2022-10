Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, envío un sentido mensaje a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln; y a las Farc, en el que les implora cesar el uso de las armas: “Escuchen por favor a la población, cesen el uso de la violencia en medio de la población y cesen la violencia en medio de ustedes, son hermanos, son compatriotas, somos hijos de la misma tierra llamada Colombia”.



El mensaje ha impactado porque además de su tono, en éste Rueda dice que comprende las motivaciones de los dos actores armados. Además, no llama al grupo que mantiene una sangrienta confrontación con el Eln como "disidencias de las Farc" sino "unidades del Estado Mayor Conjunto de las Farc".



"Entendemos que están en armas, entendemos sus motivaciones, pero por favor paren el uso de las mismas porque están afectando a la población. Escuchen a la comunidad araucana”, dice.



En consecuencia, pide: “Invitamos a que cesen sus operaciones armadas en este momento. Hemos acordado, hemos planteado la importancia de demostrar gestos y signos creíbles a la población para que construyamos escenarios de paz".



Por las interpretaciones que ha dado el mensaje, Rueda, en diálogo con Blu Radio, dijo que el Gobierno comprende, pero no justifica la lucha del Eln.



“Estoy afirmando que comprendemos, no estoy diciendo que justificamos, como no podemos justificar el asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento forzado. Eso es lo que se dialoga para resolverlo de una vez en Colombia”, explicó.



Añadió que ese “comprendemos” implica reconocer que hay un asunto social que no se ha querido reconocer: “Entendemos los problemas de seguridad, entendemos que hay unos problemas de desigualdad social, de crisis ambiental, que llevan a muchas personas a hacer partícipes de la violencia, con distintas motivaciones”.

El mensaje de Rueda se produjo solo un día después de sentarse en la mesa con la cúpula del Eln en Caracas y acordar la reanudación del proceso que se inició en la administración de Juan Manuel Santos, se interrumpió en la de Iván Duque y se reanuda ahora en la de Gustavo Petro.

Delegación del Gobierno y Eln en Caracas, Venezuela. Foto: @CGRuizMassieu

Y se da por la difícil situación que hoy viven los habitantes de Arauca, Arauquita, Tame y Puerto Rendón.



Se estima que cerca de 700 personas del municipio de Puerto Rondón (Arauca) están confinadas por cuenta de las confrontaciones que sostiene la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc.



“Hemos escuchado el clamor y la angustia de las comunidades de Arauca, que se encuentran en medio de las confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y unidades del Estado Mayor Conjunto de las Farc”, dijo textualmente.



Según los testimonios, las actividades cotidianas de los habitantes de varios municipios de Arauca están en el limbo. Es tan difícil la situación que Rueda afirmó: “Escuchen por favor a la población, cesen el uso de la violencia en medio de la población y cesen la violencia en medio de ustedes, son hermanos, son compatriotas, somos hijos de la misma tierra llamada Colombia”.

La compleja búsqueda de la paz total

El caso refleja la complejidad de la búsqueda de la paz total en la que está empeñado Petro. Se trata de un departamento en la frontera con Venezuela, donde el Eln tiene hoy presencia en al menos diez estados, y va en contravía de los anuncios que hizo el propio Rueda al reanudar las conversaciones con esta guerrilla.



“Hay evidencia de desescalamiento de acciones del Eln en varias zonas, y también se han dado gestos como la liberación de personas en su poder. Eso lo hemos constatado durante estas semanas de gobierno”, dijo en Caracas.



Esto significa que, mientras Rueda destacaba las muestras de reconciliación del Eln, esta misma guerrilla tiene, según el propio testimonio del comisionado de paz, a al menos 700 personas confinadas en Arauca.



Esta situación, sin embargo, no es nueva. Así ha sido todo este 2022. En mayo, por ejemplo, EL TIEMPO contó en un detallado informe el drama que allí se vive.



Disidencias de las Farc patrullando en Arauca. Foto: Captura de pantalla video

Se contó que la guerra abierta entre el Eln y los disidentes tienen confinada a la población civil.



Cuando, por ejemplo, el país y la opinión pública tenían puestos sus ojos en el paro armado del ‘clan del Golfo’ en el noroccidente del país, al otro lado, en zona rural de Tame (Arauca), asesinaron al sargento Jairo Montealegre en un ataque. Otro militar resultó herido.



Hasta el 30 de abril, la Policía había registrado 159 homicidios, es decir, en promedio, una persona ha sido asesinada cada día.



No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONG) han señalado que la cifra podría ser mayor. Los ciudadanos y medios locales reportan de forma continua las muertes de personas en el departamento.



En el último mes se han conocido casos como el asesinato del líder social John Jairo Esquivel, miembro de la Guardia Campesina y de la Asociación Nacional Campesina (Asonalca). Lo mataron en la vereda Salem, de Fortul.



Y el jueves 21 de abril se conoció la noticia del asesinato de Jhonny Fabián Ortiz, de 25 años, un transportador de plátano que se disponía a viajar de Arauca a Bogotá. Tenía una hija de cinco años, Sofía, quien siempre le preguntaba cuándo salía de viaje: “Pa, ¿cuántos soles te demoras?”. Era cuñado de la trabajadora social y líder araucana Mayerli Briceño, quien tuvo que trasladarse a Bogotá para preservar su seguridad.



“No volverá papá con los soles, mi Sofi. Pero cuidaré de ti hasta mi último respiro de vida. Vuela alto, Jhonny”, escribió Briceño en su cuenta de Twitter.

Arauca, asediada por la guerra

La violencia en Arauca se volvió a recrudecer a finales del año pasado cuando, dentro del territorio venezolano –en la frontera–, miembros de las disidencias de las Farc habrían matado a algunos comandantes de los 'elenos'. Incluso, se habla de alias Mazamorro.



Y si bien en territorio araucano muchos dirigentes comunales intentaron mediar para frenar el regreso de la guerra, fue inevitable: se desató en la madrugada de aquel 2 de enero cuando un grupo de disidentes de las Farc, al mando de alias Freddy, celebraba una animada parranda que comenzó el 31 de diciembre. Y hasta allí llegó un grupo de hombres del Eln y se los llevó en camionetas y camiones, y los fueron matando por el

camino.



De acuerdo con las cifras oficiales, el saldo que dejó la acción de ese día fue de 27 muertos.



A partir de ese momento comenzaron las acusaciones mutuas, los señalamientos e, incluso, la desinformación por parte de los dos grupos mediante videos, chats de

WhatsApp y comunicados.

La violencia en Arauca se volvió a recrudecer a finales del año pasado FACEBOOK

TWITTER

Pero lo que se dice en Arauca es que esta guerra tiene varios matices. Por un lado está el control de la frontera con sus pasos ilegales de mercancías, droga y combustible. Un negocio que les genera miles de millones al año. Pero también hay quienes aseguran que lo que hay detrás es la guerra entre el Gobierno venezolano y la ‘Nueva Marquetalia’ (la de ‘Iván Márquez’, disidente de las Farc), a la que se habría unido el Eln de alias Pablito para luchar contra las disidencias de los frentes 10 y 28, comandadas por alias Arturo y Antonio, respectivamente.



Hay que recordar que a mediados del año pasado las disidencias en la zona de La Victoria, en el estado Apure, retaron a las tropas venezolanas durante varios días. Los informes de inteligencia señalan que capturaron a cerca de un centenar de soldados venezolanos, les destruyeron dos tanquetas, les averiaron dos helicópteros y les volaron algunas instalaciones militares, además de sembrarles de minas el territorio.



En ese momento estaba claro que el Gobierno de Maduro lo que quería era favorecer a la gente de ‘Iván Márquez’, que quería quitar del camino a la gente de ‘Antonio’ y ‘Arturo’. Pero no pudieron. Por eso, ahora todo indica que lo que se está viendo es una revancha. Incluso en la zona del Alto Apure, en la frontera con Arauca, la militarización venezolana no tiene precedentes. Se podría decir que prácticamente cada 10 kilómetros de carretera hay un retén militar, respaldado por carros blindados.



Pero a pesar de la militarización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los guerrilleros colombianos siguen con sus ataques al otro lado de la frontera. El Alto Apure (Venezuela) es un escenario de guerra. Y los combates ahora también los viven allí. Y en medio de esa guerra son muchos los muertos. La mayoría de ellos aparentemente son cercanos a las disidencias.



El vídeo de Danilo Rueda volvió a alimentar un hecho que ya había sido causado controversia. El de denominar a un grupo armado disidente como las Farc. Esto, dicen los analistas, causa confusión porque los colombianos ya vieron a este grupo firmar un acuerdo de paz y dejar las armas.



En un artículo del diario El País, por ejemplo, se marcó este punto con el siguiente testimonio:



“Las FARC se desmovilizaron como parte del acuerdo de paz y no existen más en Colombia. Cumplir con el acuerdo, y cumplirle a la enorme mayoría de los excombatientes que cumplieron con lo acordado, exige también ser firme y contundente con las disidencias. Está muy bien que el gobierno busque implementar una política de ‘paz total’, pero para que esta política sea exitosa hay que pensar con cuidado con quiénes se negocia y de qué forma”, señala Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch.



“Cuando se negoció el acuerdo era claro que aquellos que no cumplían iban a estar sujetos a todo el peso de la ley. Hoy, como mucho, les podemos abrir las puertas para que se sometan a la justicia con ciertos beneficios, pero Colombia no puede abrir las puertas a una nueva negociación política con los que traicionaron el acuerdo de paz”, subrayó a ese rotativo español.



Esta es, en conclusión, la radiografía de una región en donde el Gobierno Nacional ahora buscará que vuelva la paz total y que muestra la enorme complejidad para lograrlo.







