Este viernes, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en representación del Gobierno Nacional, y 14 grupos armados ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá instalarán un espacio de diálogo sociojurídico con el objetivo de desmovilizar más de 12.000 miembros de estas organizaciones y, además, en busca de su sometimiento a la justicia.



En el evento, que se realizará en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, contará con la presencia de Jorge Mejía Martínez, uno de los facilitadores de paz del gobierno Petro en estos diálogos, delegado que conversó con EL TIEMPO sobre este proceso.

¿Cuáles son las expectativas de este encuentro para el Gobierno y para usted como facilitador de paz?



Primero hay que decir que a partir del viernes terminará una fase de exploración que se inició desde el mes de octubre y comienzos de noviembre del año pasado con los cabecillas de las principales estructuras e ilegales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá. Esta fase dio resultados muy positivos en cuanto a la voluntad de los jefes de estas estructuras de dar lugar a un proceso de diálogo y conversación sociojurídico a partir de la instalación de conversaciones. Esta se instalará precisamente este viernes luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, mediante decreto presidencial designe los voceros tanto del Gobierno como de las estructuras armadas ilegales, quienes sugirieron unos nombres.

¿Quiénes serán esos voceros de los grupos ilegales?



Habrá tanto personas que hoy están recluidas en la cárcel de Itagüí, como personas que están en libertad y no tienen problemas pendientes con la justicia, pero que podrían asumir la vocería de esas organizaciones.

¿Cuáles fueron los compromisos de esos grupos para esta fase?



Además de la voluntad por parte de los jefes de esas estructuras, esa fase inicial arrojó también un compromiso que ya reiteraron desde el 27 de abril públicamente y que se condensa en cuatro importantes puntos. En primer lugar, cesar las hostilidades entre los distintos grupos que operan en el territorio, lo que indudablemente favorece la reducción de los homicidios, tal como se evidencia con las cifras de los últimos meses. También el final del involucramiento de menores en esas actividades y del desplazamiento forzado intraurbano, es decir, buscar que esta práctica no se siga presentando en la ciudad. Por último, su compromiso de coadyuvar con las autoridades en la lucha contra algunas drogas o sustancias dañinas y nocivas como el fentanilo y la heroína. Esos cuatro puntos nos parecieron fundamentales y dan cuenta pues de la voluntad de estas personas que hoy están recluidas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y que han manifestado esa disposición.

Comisionado de paz anuncia inicio de diálogos con bandas criminales de Medellín. Foto: Luis Noriega / EFE

Y en esta nueva fase, ¿hasta dónde se pretende llegar?



La idea es, lógicamente, de una manera concertada y con el diálogo, llegar a hasta el desmonte de estas estructuras y de estas organizaciones, a sabiendas de que es un proceso dispendioso. Entre otras cosas porque hoy el contexto jurídico no está claro. No tenemos un marco legal que nos permita orientar adecuadamente, desde el punto de vista jurídico, este ejercicio. Aun así estas personas han manifestado su voluntad de iniciar este camino, de trasegar esta ruta que busca atacar, no solamente las causas del conflicto urbano, sino también sus manifestaciones que se traducen en esos cuatro grandes puntos del comunicado que sacaron el 7 de abril.

Justamente, sobre ese marco jurídico, que aún no está del todo claro, ¿puede llegar a ser una traba o una barrera para este proceso?



Si, lógicamente es una dificultad porque estamos hablando de un proceso muy sui géneris. Se trata de un ejercicio de diálogo y de conversación entre el Gobierno y estructuras armadas ilegales que han llevado a cabo actividades delincuenciales sin ninguna connotación política y, por lo tanto, no existe en el país un marco jurídico que nos sirva de orientación para abordar los temas que desde el punto de vista legal se puedan presentar en el curso de estas conversaciones. Pero aspiramos a que ese tema sea resuelto por el Congreso de la República ya sea a través del proyecto de ley que se radicó conocido como de sometimiento o a través de otro proyecto que se podría presentar en aras de resolver esta falencia.

¿Qué han manifestado los representantes de estas bandas? ¿Cuál es el propósito que exponen frente a esta negociación?



De un lado un cansancio con el ejercicio de la violencia y del otro, su voluntad de resarcirse con sus familias y con las comunidades. Consideran que durante todos estos años el daño que se ha infligido a la ciudad y al Valle de Aburrá, y particularmente a la población y a las comunidades, es necesario detenerlo. Por eso quieren, de la mano del estado, acercarse a esas comunidades.



El evento se llevará a cabo a las 8 a.m. en la cárcel de alta seguridad de Itagui. Foto: Julio César Herrera / Archivo EL TIEMPO

¿De cuántas estructuras armadas estamos hablando y de cuántos integrantes?



Diría que hoy tenemos por lo menos el 95 por ciento de las grandes estructuras. Después del comunicado del 27 de abril, que fue el principal hito en esa fase de exploración, llegó la manifestación pública de dos estructuras que no habían participado de ese proceso y que son muy significativas en el territorio como son ‘Los Triana’ y ‘Los Agonía’, que incluso designaron voceros para participar de este proceso. Entonces, yo diría que ahí nos acercamos al 100 por ciento y así lograríamos impactar el grueso de las bandas y los combos que operan en Medellín y en el Área Metropolitana que de una u otra manera están reguladas por estas grandes estructuras. Y es que difícilmente podemos encontrar pequeñas bandas o pequeños combos sueltos, digámoslo así, independientes.



De alguna u otra manera conservan un vínculo con esas grandes estructuras y eso es lo que ha facilitado este proceso, lo cual significa un reconocimiento a las autoridades de periodos como el actual o anteriores, que lograron por vía de la aplicación de la justicia encarcelar a los cabecillas de estas organizaciones, los cuales hoy están recluidos en Itagüí. Eso se fortalece con la voluntad que indudablemente han manifestado porque hemos conversado y conocido sus afanes. Sabemos el motivo por el cual hoy están decidiendo tocar este camino. Creemos que estamos jugando con cartas sobre la mesa, no hay nada escondido, no hay trampas, por lo menos inicialmente, y aspiramos que esa sea la constante durante todo ese proceso.

Desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz hablan de 12.000 personas…



Podríamos decir que si hacemos un promedio de 30 a 40 personas por cada una de las 350 a 400 bandas y combos que existen en todo el territorio, nos acercamos a las ocho mil personas, más las que de manera indirecta están al servicio de esas organizaciones. Estas personas tendrán que ser consideradas como parte de ese proceso por cuanto han tenido vínculos con estas estructuras y serían también consideradas como sujetos de inserción, cuyo propósito final es implementar el estado social derecho en este territorio, donde precisamente las debilidades del Estado para hacer presencia integral es lo que ha facilitado que durante décadas esas estructuras hayan crecido y se hayan fortalecido.

En ese sentido, ¿sería igual el tratamiento de un cabecilla frente a una persona que tiene un rango menor?



Ese es un tema que habría que precisarse y lo debe hacer en Congreso de la República quien es el llamado, mediante una ley, a suministrar el contexto jurídico para ejercicios de este tipo, que solamente se aplicarán acá en Medellín, sino que también va a llegar a Quibdó y a Buenaventura. Este es un problema nacional, que esperamos que el Congreso pueda resolver. Lo interesante es que estamos buscando qué otras posibilidades pueden existir, por ejemplo, alrededor de la Ley 975 -la Ley de Justicia y Paz- y que propició el proceso de desmovilización de las de las AUC. Estamos mirando qué elementos podemos encontrar allí que nos sirvan para este ejercicio.

¿Qué otras personas conformarán el equipo del Gobierno en este espacio?



En las últimas horas entiendo que se ha estado conversando con otras personas particularmente del sector empresarial y del sector gremial de la ciudad de Medellín e igualmente del sector social. Personas con algún reconocimiento que indudablemente podrían aportar en la conformación que por parte del Gobierno hará la interlocución con los voceros de las estructuras ilegales. Estos nombres ya están en poder del presidente de la República.



¿En cuánto tiempo podremos ver avances?



Lo inmediato que asumirá la mesa es finiquitar lo que hemos denominado el protocolo. Desde la oficina del Alto Comisionado ya se suministró un primer documento que se puso a consideración de los voceros de estas estructuras, mediante el cual esperamos construir un protocolo que nos sirva de guía y de ruta para resolver distintas situaciones o inconvenientes que con seguridad sobre la marcha se puedan presentar. Ese protocolo es fundamental porque muchos procesos de este tipo que con anterioridad se han llevado a cabo en el país, no entre sectores delincuenciales y el Gobierno, pero sí con otro tipo de sectores, han fracasado precisamente por la carencia de ese protocolo o por debilidades en el mismo. Entonces, hablar de unos términos del tiempo hoy es imposible, decir que en determinado tiempo vamos a poder entregar determinados resultados es difícil. Pero creemos que, así como ocurrió con el documento del 27 de abril, más pronto que tarde desde la mesa se darán a conocer acuerdos que favorecerán la reducción de la criminalidad, la reducción de la inseguridad y por lo tanto el mejoramiento de la convivencia en Medellín y en el Valle de Aburrá.

¿Dentro de ese protocolo hay mecanismos para verificar el cese del fuego?



Sí, incluso el protocolo lo hemos trabajado con los acompañantes internacionales de este proceso como lo son las Naciones Unidas y como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, e incluso también hemos tenido el acompañamiento de algunas embajadas de Noruega. Entonces esa comunidad internacional que ha manifestado su voluntad de acompañar el ejercicio de la ‘paz total’ del gobierno Petro va a estar presente en esa parte, es decir, en lo que tiene que ver con la paz urbana. Ellos aportarán a la verificación y al seguimiento de los compromisos que se puedan construir durante todo este proceso.

¿Qué tan importante es este proceso para la ‘paz total’?



La ‘paz total’ es un reto mayúsculo del Gobierno. Responde a una necesidad sentida de todo el país. No hay nada más urgente en Colombia que la paz y un componente importante de esa política es la paz urbana. El Gobierno ha querido asumir ese reto y por eso pues lo que estamos haciendo desde Medellín, una ciudad que tiene una participación muy grande en lo que tiene que ver con las estructuras delincuenciales armadas en zonas urbanas. Esas grandes bandas que operan en la ciudad representan más o menos el 40 por ciento del total de las estructuras delincuenciales que operan en Colombia.

REDACCIÓN POLÍTICA

