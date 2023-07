El presidente Gustavo Petro está a punto de cumplir un año en su cargo y su política insignia, la ‘paz total’, avanza no sin contratiempos y en medio de críticas por su diseño desde diferentes sectores. El Gobierno busca negociar con tres organizaciones subversivas y someter a tres grupos armados organizados. Así va cada una de las negociaciones:

Afinan protocolos

Delegaciones del Gobierno y Eln se han reunido durante los últimos días para afinar protocolos. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

La negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) es la más avanzada. Actualmente, ambas partes se encuentran en la denominada fase de alistamiento, etapa en la cual, tanto el Gobierno como el Eln, ordenaron el cese de operaciones ofensivas como parte del proceso de desescalamiento del conflicto. Además, en este momento se encuentran ultimando en plenarias que tienen lugar en La Habana (Cuba) los 10 protocolos que empezarán a regir con la tregua, los cuales incluyen, entre varios aspectos, los actos prohibidos o los detalles del mecanismo de monitoreo y verificación.



“En esta primera fase de alistamiento lo que cuenta es, primero, la voluntad política de las partes de implementar el acuerdo”, explicó Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln.



Con respecto al mecanismo de monitoreo y verificación, vale la pena recordar que consta de 29 instancias de verificación (20 locales, ocho regionales y una nacional), integradas por miembros de la Misión de Verificación de la ONU, representantes del Gobierno y del Eln —que el decreto del Gobierno autorizó aunque aún no se conocen sus nombres— y acompañantes de la Iglesia católica y de los países garantes, y cuya protección, una vez empiece a funcionar, estará a cargo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz.

Las disidencias piden pista

Gobierno y disidencias de Iván Mordisco anunciaron reanudación de diálogos de paz. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

El Gobierno está a punto de instalar una segunda mesa de negociación con un grupo rebelde. Así lo confirmaron en un comunicado conjunto emitido el pasado 8 de julio por la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, disidencia de alias Iván Mordisco que tiene a su mando 3.480 combatientes.



Esta mesa, que al igual que la del Eln tendría un carácter político, llega tras el paréntesis por el atroz asesinato de cuatro menores de edad de una comunidad indígena quienes habían logrado escapar del reclutamiento forzado del frente ‘Carolina Ramírez’, hecho que sirvió como antecedente para que el Gobierno pusieran fin al cese del fuego.



“En la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz, las partes discutirán y aprobarán el cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional”, señalaron ambas partes en el comunicado.



Luego de que se diera a conocer la noticia, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien en repetidas ocasiones ha denunciado la violencia que ese grupo armado ilegal ejerce sobre la región, levantó la mano para informar que quiere estar en el mismo escenario en donde se sentará ‘Iván Mordisco’.



“Las disidencias de las Farc no surgen en estos ocho meses de gobierno Petro, pero indiscutiblemente en estos últimos meses ellos han aprovechado la generosidad del Gobierno para fortalecerse territorialmente”, dijo.



A su voz se suma la de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien en más de una ocasión ha lanzado fuertes críticas a la política de paz del Gobierno.



Pese a esto, hasta ahora no ha habido una comunicación fluida entre los gobernadores y el Ejecutivo. De hecho, los han dejado plantados cuando han querido relatar el drama que se están viviendo en sus territorios, por lo que no queda claro si Petro escuchará el clamor de los mandatarios departamentales.



De otro lado, con la aparente muerte de Luciano Marín Arango, más conocido como ‘Iván Márquez’, no está claro cuál será el futuro de esta organización en la ‘paz total’. Si bien su rol como máximo cabecilla de esa organización sería ocupado José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, hombre que ha estado al frente de los acercamientos con el Gobierno, el escenario jurídico de mesa de diálogo es incierto.



Hay que recordar que si bien la Ley 2272 —o ley ‘paz total’— dio el marco jurídico para que se pudiera negociar con este tipo de organizaciones de carácter político, el panorama es complejo porque sus principales cabecillas —incluido ‘Zarco Aldinever’— hicieron parte del proceso de paz con las Farc y posteriormente volvieron a tomas las armas, hecho que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Final daría pie a que fueran procesadas a través de la jurisdicción ordinaria y no a través de los mecanismos de justicia transicional.

Espacios sociojurídicos



Hombres de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Tomada de las redes sociales

Dos organizaciones más llevan pidiendo pista en la ‘paz total’ del Gobierno. Por un lado, las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, con quienes, según confirmó la Oacp, se avanza hacia el diseño de un mecanismo de verificación ante una eventual prórroga del cese del fuego.



Con este grupo delictivo organizado, que nació tras la desmovilización de las autodefensas del bloque Tayrona, en cabeza de Hernán Giraldo Sierra, bajo el nombre de ‘los Pachenca’, no habrá una mesa de diálogo, sino que se llevará a cabo lo que Danilo Rueda denomina un “espacio sociojurídico”, encaminado a su sometimiento a la justicia y posterior desmantelamiento.



A un escenario similar podría acceder el ‘clan del Golfo, grupo al que tras la derogación del decreto del cese del fuego que emitió el Gobierno en diciembre, esto tras los hostigamientos a la Fuerza Pública en el Bajo Cauca, Antioquia, se le ha acusado de lanzar intimidaciones contra magistrados de la JEP. EL TIEMPO consultó con la oficina del alto comisionado sobre avances en los acercamientos con este grupo, no obstante, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Paz urbana

El evento de 'paz urbana' en Medellín, que se realizó en la cárcel de alta y media seguridad La Paz de Itagüí, marca el inicio de una fase pública de acercamientos que iniciaron en agosto de 2022. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Sumados a estos acercamientos, el Gobierno, a través de la Oacp, adelanta dos procesos de ‘paz urbana’ en el país. El primero se instaló el pasado 2 de junio, en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí e incluye a cerca de 14 grupos armados ilegales de Medellín y del valle de Aburrá, todo esto sin que la ley de sometimiento —herramienta fundamental para lograr avances en los procesos sociojurídico— haya siquiera logrado su primer debate.



Un escenario similar se busca en Buenaventura, donde el pasado 27 de mayo, el obispo de Buenaventura y un delegado del alto comisionado para la Paz lograron sentarse de nuevo con ‘Shottas y los ‘Espartanos’ para coordinar la instalación de una mesa de diálogo que, como lo explicó monseñor Rubén Darío Jaramillo, será más social que jurídica.

REDACCIÓN POLÍTICA

