El presidente del Senado, Roy Barreras, y uno de los comandantes del Eln, Antonio García tuvieron diferencias sobre si el narcotráfico impregnó la lucha insurgente. El debate se dio a la luz de la declaración que hizo el presidente Gustavo Petro, la semana pasada, en cuanto a los dos caminos que le quedan al Eln.



(Lea también: 'Paz total': los dos caminos que le quedan al Eln, según Gustavo Petro).



Para el mandatario, las puertas que puede abrir dicha guerrilla pasan por tomar "el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar". Barreras también se unió a esa perspectiva y argumentó que "es la primera vez, en 60 años, que Eln se encuentran en un Gobierno progresista, de izquierda democrática. Esta oportunidad no la pueden perder".

Así las cosas, Barreras insiste en que la paz es "la joya de la corona para cualquier sociedad" y que los 'elenos' están en una ruta en la que deben optar por una de las dos opciones: “pasan a la historia como constructores de esa paz total aceptando la mano generosa del gobierno del presidente Petro o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico y que terminó solamente aportando dolor muerte y secuestro.”

O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar. https://t.co/BF6LPYxD98 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023

(Le sugerimos: Jefe del Eln dice que no comparten propuesta de 'paz total' del Gobierno Petro).



El comandante del Eln rechazó el panorama que dibujó Barreras y le dijo que el Eln no tiene disyuntivas para tomar un camino u otro: "Desde hace 60 años hemos sido y somos de Liberación o Muerte”.



Explicó que "Eln existe para ayudar a que Colombia sea más justa y más democrática. Para que Colombia sea para todos".

@petrogustavo @RoyBarreras A veces se dicen cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada... 👇👇👇 — Antonio Garcia (@antonioGcdte) January 14, 2023

García expuso, además, que el presidente Gustavo Petro y el senador Roy Barreras "a veces dicen cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada".



(Le puede interesar: Paz total: ¿por qué la propuesta de Petro atraviesa su momento más difícil?).



La disputa no quedó ahí, pues Barreras le mencionó que "sin duda es atrevido para la opinión hastiada de la guerra afirmar aún que el Eln es una insurgencia y por tanto un interlocutor político válido en un país que sabe que 60 años de acciones violentas no han dejado sino viudas y huérfanos, pero no es un despropósito".



Además, el presidente del Senado le recalcó que su postura sobre este tema no es nueva: "En 2011 reconocimos el conflicto armado en la ponencia de la Ley de Víctimas rompiendo el dogma de la inexistencia del conflicto y un año después abrimos el camino de la Justicia Transicional para las insurgencias cuando presenté el marco para la paz".

Antonio: Sin duda es atrevido para la opinión hastiada de la guerra afirmar aún que el ELN es una insurgencia y por tanto un interlocutor politico válido en un país que sabe que 60 años de acciones violentas no han dejado sino viudas y huérfanos, pero no es un despropósito 🧵 https://t.co/GoXQfwYcC0 — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 14, 2023

(Otros temas: Comisión para la Equidad de la Mujer rechaza presunto acoso en el Congreso).



Barreras le siguió aclarando al comandante del Eln que "no son ciegos ante la inequidad y la enorme e indigna brecha social y por eso le apostamos al CAMBIO. Pero ustedes tampoco pueden ser ciegos ante la penetración del narcotráfico en todas las violencias y su efecto degenerador y corruptor de cualquier ideología".



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA