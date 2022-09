En los últimos días han llamado la atención algunas visiones diferentes de cuatro protagonistas del acuerdo de paz con las Farc sobre la búsqueda la ‘paz total’, uno de los propósitos del gobierno del presidente Gustavo Petro.



El exjefe negociador Humberto de la Calle; el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo; el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el senador Iván Cepeda han mostrado diferentes opiniones sobre esta política de la administración actual.

Y aunque se notan algunos matices entre ellas, lo cierto es que todas parecen tener la intención de aportar al debate sobre la mejor manera de llegar a este propósito nacional.



Hace un par de semanas, en entrevista con EL TIEMPO, De la Calle manifestó algunas posiciones sobre el tema, pero advirtió que lo hacía a manera de opiniones y no de consejos.



Para él, “el Gobierno ha hecho anuncios anticipados en momentos en que ni siquiera tenemos mesa de diálogo funcionando sobre temas que son extraordinariamente trascendentales en una conversación.

Mis respuestas al excomisionado Jaramillo (hilo):



1. Hemos dicho que la implementación integral del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 es la base y el fundamento de la política de Paz Total. El gobierno está trabajando en ello y será con hechos que se demostrará esta afirmación. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 12, 2022

Entre estos, el congresista mencionó la posibilidad de un “cese del fuego multilateral” que, en su opinión, “es una decisión muy compleja y difícil de verificar”.



Jaramillo manifestó que “lo que uno oye es que” el Gobierno “no ha nombrado a nadie que se haga cargo de la implementación del acuerdo” con las Farc, algo que parece necesario.

En su opinión, conocida el fin de semana en Caracol Noticias, se debería revisar la estrategia para el sometimiento de bandas, ya que, para él, “fácilmente podemos tener un retroceso grave por darle un tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal”.



Desde la orilla del Gobierno, los senadores Barreras y Cepeda tienen sus visiones.

Barreras le dijo hace algunos días a este diario que también cree que se deben hacer “precisiones” en las propuestas para la ‘paz total’ en temas como, por ejemplo, la suspensión de bombardeos a lugares en que haya menores de edad.

Puesto de Mando Unificado por la Vida en Ituango, Antioquia. Foto: Presidencia

“Lo que ha dicho el presidente Petro es que no se puede seguir matando niños por parte del Estado, pero eso no significa que se interrumpan las operaciones aéreas. Hay que ser completamente claro en que la Fuerza Aérea sí va detrás de las organizaciones criminales y las bombardea si resulta necesario, en la medida en que no acojan la ‘paz total’ ”, afirmó Barreras.



Y sobre el cese del fuego multilateral, el presidente del Congreso manifestó: “Creo que hace bien el presidente Petro al anunciar de entrada un cese del fuego multilateral de todos los ilegales. Que no se confundan los ilegales: eso no puede significar un cese del fuego del Gobierno”.



Cepeda, por su parte, insistió en que “la implementación integral” del acuerdo con las Farc “es la base y el fundamento” de la ‘paz total’ y que el Gobierno “está trabajando en ello”.



Y en tono conciliador, el congresista invitó a Jaramillo al “diálogo constructivo” sobre la paz. “Su experiencia y visión serán útiles para el propósito de poner punto final a la era de violencia que ha padecido el país”, manifestó en Twitter.

REDACCIÓN POLÍTICA