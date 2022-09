El comisionado de Paz, Danilo Rueda, al referirse al proyecto de ley que se está preparando y que contempla el sometimiento de la justicia los grupos irregulares dijo que se encuentra en una “fase de exploración” así como los acercamientos con el Eln.



“Estamos en la fase exploración, la oficina de Paz está explorando mecanismos jurídicos para permitir el tránsito de grupos armados el Estado derecho”, dijo el funcionario en una rueda de prensa en la que se dio a conocer una sentencia de restitución de tierras fallada a favor de seis familias reclamantes, pero al tiempo respaldó la condición del puerto de Pisisi, en Turbo, en Antioquia.



Por eso Rueda destacó como un avance lo que ocurrió en el Urabá con estas familias, pues dijo que en medio de la exploración se está mostrando que es posible avanzar, aún en medio del control de las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) que hay en Turbo. Destacó que “eso es un mensaje”.

Señaló que esto se da mientras se logra un desarme de esa estructura, respetando el estado de derecho y las garantías procesales.



El funcionario, igualmente, destacó que la sentencia de restitución y el acuerdo que lograron las víctimas con el sector privado para la construcción del puerto les envía un mensaje al Clan del Golfo.



“Estas víctimas representan la posibilidad de que ellos se vinculen y transiten al estado de derecho. La protección que ellos ofrecen, el ejercicio de poder que tejen en estos territorios es innecesario, ya hay una nueva relación entre los afectados y el sector privado y el gobierno colombiano”, destacó.



En opinión de Rueda, en ese sentido, el “ejercicio de la fuerza ilegal empieza a mostrarse innecesario”.



“Nuestro llamado a ellos es que al escuchar a estas víctimas como a miles que hay en el Urabá y en el bajo Atrato, donde ellos operan de manera permanente, sea un camino para que vengan y transiten a este escenario de la paz total”, resaltó.



El funcionario destacó que al mismo tiempo se está trabajando en mecanismos jurídicos que puedan permitir que este tipo de grupos transiten a este estado derecho.

Eln: ¿en qué van los acercamientos?

Comisionado de paz, Danilo Rueda, durante la rueda de prensa. Foto: EL TIEMPO

Sobre el Eln dijo que se está en la aplicación de los protocolos y solamente cuando termine esa fase, el presidente Gustavo Petro designará a los negociadores.



Expuso que dichos protocolos deben estar listos en cuestión de semanas y que habrá buenas noticias, sobre todo para las voces territoriales.



Respecto al cambio de la política antidrogas de la que ha hablado el gobierno del presidente Petro, el comisionado destacó que lo primero es que los colombianos dimensionemos lo que significa el tráfico de drogas y en ese sentido señaló que eso plantea un interrogante y es que han dejado esos 40 años de lucha.



En este punto dijo que el narcotraficante auténtico y el verdadero nunca sale a la opinión pública, nunca es conocido, mientras que el campesino es perseguido.

“El proceso que se plantea de esa nueva relación, incluso con los Estados Unidos en cooperación judicial, en la investigación, pretende llegar justo a mostrar quiénes son los responsables y a desmontar ese aparato que genera es un cúmulo de víctimas, un cúmulo de afectados”, destacó.



Sobre los cuestionamientos a quienes señalan que no se debe negociar con las disidencias de manera política, el funcionario dijo que todas las opiniones y críticas son escuchadas y se tienen en cuenta.



Rueda dijo que “lamentablemente la realidad muestra que el acuerdo de paz necesita ser profundizado y necesita que lo que allí fue planteado en la posibilidad del desmonte de otros grupos armados sea una realidad”.

Gobierno se reunió con disidencias de Farc en Caquetá para explorar paz total. Foto: Archivo particular

En lo que tiene que ver con el tema cocalero, Rueda reiteró que se van a realizar diversos foros, el primero de ellos en el Catatumbo, donde se va a escuchar a la comunidad y a los cocaleros y desde allí se van a empezar a tejer las salidas en esa misma perspectiva.



Explicó que la idea de esos foros es tener algo mucho más consolidado antes de finalizar el año.



Sobre el llamado hecho el presidente del cese del fuego, el comisionado de Paz señaló que son más de 10 los grupos que ya se han unido a ese llamado.



En ese sentido mencionó el Estado Mayor Central, la segunda Marquetalia, las AGS, varias ‘oficinas’ de ciudades, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



“Cada grupo con su propia identidad y motivación está expresando su motivación de ser la paz total”, destacó.



Dijo que en “esta fase exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, y no torturar y vamos avanzando”.



Fue enfático al señalar que esos grupos ya se sumaron al cese del fuego. “Ya lo están haciendo”, dijo.



