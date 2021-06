Pastrana pide comparecer ante la Comisión de la Verdad

Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia, anunció en la mañana de este miércoles que quiere ir a la Comisión de la Verdad, organismo creado por los acuerdos de paz para establecer un relato del conflicto armado que sacudió al país en el último medio siglo.

Pastrana hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. En esta publica una carta que le envió al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en la que le pide comparecer ante el organismo.



“Hoy cuando la comisión que usted preside está en la etapa final del informe en el que debe constar toda la verdad, quiero manifestarle la plena disposición a comparecer ante la Comisión de la Verdad para narrar los hechos relacionados sobre el conflicto sobre la cual tuve estrecho conocimiento”, escribió.



(Lea: No olvidar los terribles hechos de la guerra para que no se repitan)



El exmandatario conservador afirma que su voluntad de comparecer no tiene otro objetivo que relatar de manera objetiva los hechos que conoció de primera mano.



“La verdad no puede estar rodeada de intereses políticos ni sesgada por ideologías de ninguna especie. El legado de la verdad sobre el conflicto solo debe estar rodeado de objetividad y transparencia”, concluye.



(Le recomendamos: El perdón de exparamilitares por crimen de la hermana Yolanda Cerón)

Mi carta al padre de Roux ofreciendo mi participación en la Comisión de la Verdad. pic.twitter.com/H1U7otQRis — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 30, 2021

El expresidente explica que acude al organismo en su condición también de periodista.



Pastrana fue director del Noticiero TV HOY desde cubrió historias del conflicto armado.



Asimismo, Pastrana fue secuestrado por el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Es decir, fue víctima directa de los horrores de la violencia en e Colombia.



Como presidente de Colombia (1998-2002) adelantó un fallido proceso de paz con la guerrilla de las Farc.



“Quiero manifestarle mi plena disposición a comparecer ante la Comisión de la Verdad para narrar los hechos relacionados con el conflicto sobre los cuales tengo conocimiento”, aseguró Pastrana en la carta.



(Lea además: Reconocimiento a los impactos del secuestro en el Valle del Cauca)



Así mismo asegura que la verdad es algo crucial para ofrecer transparencia y objetividad con las víctimas del conflicto armado, afirmando que esta no debe estar sesgada por ideologías de ninguna especie.



Con Pastrana son tres los exmandantarios que acuden a contar el relato de los hechos que causaron dolor en el país. Ya habían asistido Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.



Álvaro Uribe, por su parte, ha declinado su participación.

POLÍTICA@PoliticaET

Más noticias