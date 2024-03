Pastor Alape: 'El Gobierno de la paz total parece estar desmontando el acuerdo de paz'

Pastor Alape, firmante del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc y dirigente del partido Comunes, habló con EL TIEMPO sobre la política de 'paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo que la implementación del acuerdo está descuidada y cuestionó las negociaciones con la disidencia de 'Iván Mordisco'.

¿Qué análisis hace de la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro, a propósito de la suspensión del fuego con el 'Emc'?

Hemos venido evaluando la necesidad de ajustar la estrategia de paz. Los objetivos están claros, pero todo el entramado que constituye el cómo hacerlo hay falencias que se expresan ahora en esta decisión obligada de suspender ese cese del fuego que, efectivamente, no era cese del fuego.

¿Por qué lo dice?

Se inició con unas falencias en exigencias. Es decir, el cese al fuego es un primer acuerdo y ese acuerdo tiene que estar sustentado en unos protocolos que garantices, de manera efectiva, el alivio en las comunidades. Porque el cese del fuego está en marcado en poder asumir unas condiciones humanitarias en el territorio. En términos concretos, la reflexión que le proponemos al Gobierno es que haga un balance profundo, amplio, sobre la estrategia de la construcción de paz. No podemos es desmontar el impulso del diálogo. El diálogo no se puede desmontar, hay que mantenerlo.

¿El Gobierno ha ignorado los aprendizajes y la experiencia del proceso de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos?

Siente uno que le acompaña un compromiso muy grande de poder avanzar con cierta urgencia y ven que cuatro años es muy corto. Y esas urgencias lo que hacen es que se dejen de evaluar los tiempos concretos de lo que implica poder entrar a generar la confianza con una contraparte que no tiene un sustento político e ideológico firme. Es una contraparte muy volátil a definirla como un actor político, es un actor armado que no tiene una estructuración política. Eso hace que actúen de una manera irresponsable, como lo están haciendo. Nada más la respuesta esta del señor 'Iván Mordisco' al presidente Petro sobre el supuesto apoyo a la campaña, pues es exactamente la expresión de un bandido. No participa del debate con capacidad política, porque no la tiene, entonces tiene que recurrir a calumnias frente a la contraparte. Hemos convocado a evaluar con quién se habla, con quién se va a negociar, para así establecer la estrategia.

¿Quién es 'Iván Mordisco'? ¿Por qué el Gobierno negocia con él?

'Iván Mordisco' era un mando medio, después termina siendo comandante del primer frente de las extintas Farc. Él no entra en el proceso de paz, no van a la décima conferencia, no manda delegados y se mantiene con su estructura armada y toma el nombre de las Farc. ¿Cuál es el otro error o la falta de tacto del Gobierno? Es que legitima a estas estructuras armadas como una fuerza política y, además, desconoce el acuerdo de paz firmado. El Estado mayor central de las Farc se empieza a desmontar en la décima conferencia en 2016 y firma el acuerdo en noviembre de 2016 en el Teatro Colón y hasta ahí existieron las Farc-ep y su Estado mayor y secretariado. Ahora, el Gobierno, en una decisión que uno no comprende, porque de todas maneras es política, decide legitimar a otras Farc, lo que ha generado una confusión que termina en estigmatizar a los firmantes de paz esta estructura denominada 'Emc' que lo que hace es además, dentro de todas sus acciones criminales, actuar en contra de firmantes de paz.

¿Es 'Iván Mordisco' un traqueto, como dijo el Presidente?

Es que todas las estructuras armadas se financian de todas las economías ilegales que van desde el narcotráfico, la minería ilegal, las cobranzas y los préstamos en la ilegalidad, de la acumulación de tierras y de la política. Ninguna estructura ilegal. Ahora, decir el término traqueto tal y como lo conocemos ese es ya utilizar un lenguaje... sí es un tipo que se beneficia, tiene mentalidad traqueta o de mafioso, pero no es el clásico traqueto. Es un campesino que está liderando una estructura violenta y para sostener su estructura violenta se beneficia de dineros del narcotráfico.

¿Cómo ve el avance del proceso de paz con el Eln? ¿Esa guerrilla sí tiene voluntad de paz?

Hasta el momento se ven intenciones, pero encontramos muchas limitaciones y mucha incoherencia en las decisiones del Eln. Las declaraciones de sus líderes están fueran de contexto. Uno escucha a 'Antonio García' y pareciera que estuviera haciéndole el favor a la derecha en argumentarla contra este gobierno. Es como parte de esas inconsistencias de esta organización que manifiesta voluntad de paz pero esa voluntad siempre requiere que se reafirme en el hecho concreto del hacer.

¿Cree que en dos años que quedan de gobierno se logrará la paz con esa guerrilla?

Veo eso muy complejo porque los tiempos electorales acosan y empiezan a generar otras dinámicas en el diálogo, otras presiones. Y llega un momento en que la mesa se estanca. La mesa podría avanzar más o menos en términos favorables hasta marzo del siguiente año. De ahí son otros ocho, 10 meses en que podría ir cojeando y de ahí en adelante queda bloqueada porque no va a soportar el debate electoral donde todos los intereses se mueven y un plato fuerte del debate va ser todas las presiones contra la mesa.

¿Se está descuidando la implementación del acuerdo de paz por hacer la 'paz total'?

La 'paz total' pasa por la implementación integral del acuerdo de paz. Lo demás, como ha venido funcionando el Gobierno este año y medio de desconocer el acuerdo de paz, de desmontar su arquitectura, lo que terminan es imposibilitando lograr el objetivo de la 'paz total'. Va a ser imposible.

¿El desmonte de la consejería de Estabilización fue un error?

Lo hemos manifestado. Toda acción que vaya en contra de la arquitectura de la paz es un incumplimiento. El gobierno anterior se caracterizó por su intención de hacer trizas el acuerdo. Este gobierno, el de la 'paz total', pareciera desmontar la totalidad del acuerdo de paz, como hizo con la alta consejería.

