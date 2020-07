Partido Farc reporta que han asesinado a 214 firmantes de la paz

“Alcanzamos la desgarradora cifra de 214 firmantes de paz asesinados”, afirmó en un comunicado el Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el que se señaló que, tras una revisión exhaustiva entre diferentes componentes de FARC y las instancias generadas a partir del Acuerdo de Paz, encontraron que la cifra es más alta de lo que se había anunciado.



Según el Partido, los procesos de verificación de los asesinatos de los excombatientes han sido complejos debido a la presencia de grupos armados, el miedo a las represalias, la lejanía de los territorios y el difícil acceso a los medios para hacerlo.



La Farc señaló que las diferencias en las cifras se dieron porque las personas que no estaban registradas entre los homicidios fueron asesinadas en el periodo entre la firma del Acuerdo de Paz y el inicio del proceso de acreditación ante la oficina del alto comisionado para la paz, así como el registro de personas que no estaban acreditadas y casos que ocurrieren en países fronterizos.



“Alertamos que estamos ante el ataque a un grupo nacional que tiene especial protección del Derecho Internacional Humanitario por ser firmantes de un acuerdo de paz. El sueño de una paz estable y duradera no puede seguir cobrando la vida de quienes le apostaron a ella, es hora de parar la muerte y de avanzar en la implementación para que la reconciliación y no repetición sea una realidad”, afirmó el Partido.



Ante lo denunciado públicamente por el Partido, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano (UBPD), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia enviaron un mensaje rechazando el asesinato continuo de los líderes y lideresas y de los y las excombatientes.



“Los líderes y las lideresas sociales, así como los excombatientes que se acogieron al proceso de paz, necesitan la protección de Estado y de toda la sociedad colombiana que, en su inmensa mayoría, quiere la terminación del conflicto armado”, afirmó el padre Francisco de Roux, presidnete de la Comisión de la Verdad.



De la misma manera, Patricia Linares, presidenta de la JEP dijo que “Cuando se interrumpe la vida de una o un líder social, o de un excombatiente, la sociedad colombiana pierde la oportunidad de llegar a la verdad que necesita el país y lograr la transformación social que garantice que estos hechos jamás se repetirán”.



Finalmente, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD enfatizó en que “lanzamos una voz de alerta a la ciudadanía y a la autoridades, hacemos un llamado a la sociedad para respaldar la ardua labor que realizan los líderes y lideresas por la transformación en Colombia”.



Además, los tres funcionarios reiteraron su compromiso por enfrentar la violencia y garantizar la no repetición del conflicto armado.





