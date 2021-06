Directora de UBPD denuncia falta de colaboración del Gobierno

Hace seis semanas el país enfrenta un paro nacional que ha acarreado violencia, bloqueos y denuncias de abuso policial y desapariciones.



Ante ello, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), habla de la preocupación que tienen por retornar a prácticas que reproducen patrones del pasado y habla de la poca interlocución con los altos funcionarios del Ejecutivo, lo cual, advierte, dificulta su labor.

Las autoridades siguen buscando a 111 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas, con mecanismos de búsqueda urgente, pero solo hay tres denuncias formales, ¿qué está pasando?



Es muy grave que haya personas que están desaparecidas porque se supone que hay unos mecanismos tanto institucionales como legales que han buscado prevenir la desaparición. Esto no debería pasar.



Hay incertidumbre sobre la suerte de su paradero y las condiciones en las que se encuentran. ¿Está siendo detenida con malos tratos?, ¿ tiene acceso a la protección que la ley le permite tener? No lo sabemos.



Pero también hay una falta de claridad de estas personas. ¿Cómo se llaman?, ¿en dónde fueron desaparecidas?, ¿desde cuándo están desaparecidas? Esa es una información que no está pública. Entonces es una información del número y no de contenido, y cuando no hay información detallada de las personas que están desaparecidas las posibilidades de proteger a estas personas se reducen.



El Ejecutivo poco se ha pronunciado sobre estos casos...



La negación de que se trata de desaparición, o que se estén presentando desapariciones de la manera en que las víctimas están denunciando, conduce a negar la desaparición y la prevención y por tanto se mantiene una práctica contra de los derechos. De manera que tanto el negacionismo y eufemismos lo que hace es proteger a las personas.



¿Han podido conocer si estas desapariciones son casos de detención-desaparición, que consiste en que personas son detenidas por agentes del Estado o por personas que reciben el apoyo de aquellos?



Inicialmente las organizaciones decían que había más de 471 reportes de personas desaparecidas y habían aparecido 379, pero la Fiscalía hablaban en ese momento de menos de 100 personas. La Fiscalía decía que necesitaban más detalles de la desaparición. Y las organizaciones decían que decían que estaban recogiendo la información que podían en medio de la represión y que ellos no deberían darles los detalles cuando ellos son quienes deben hacerlo.



Hay un deber del Estado y las instituciones de tener información completa y accesible sobre las privaciones de libertad de las personas.

La ONU para los Derechos Humanos, la CIDH y EE. UU. le pidieron al Estado colombiano iniciar la "búsqueda y localización expedita" de las personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones, ¿qué le dicen ustedes al Gobierno?



Nosotros hemos pedido que se haga pública la información de las personas desaparecidas, que se tomen acciones que controlen el ejercicio de la fuerza por parte de la fuerza pública en las manifestaciones.



Las autoridades plantean que han sido detenidas porque han cometido actos contrarios a la ley pero luego el traslado no se tiene certeza a dónde es.



¿Estamos repitiendo el patrón histórico de desaparición?



Lo que han relatado algunos familiares es que las prácticas que se están desarrollando reproducen patrones del pasado, que llevaron a la desaparición de muchas personas del país.



Ese patrón es que llega la fuerza pública, argumenta una razón por la cual es esa operación, se supone que las lleva detenidas y cuando las familias acuden a ese lugar a preguntar por sus familiares les niegan información.



Lo que no se puede permitir ni aceptar es que las autoridades no hagan efectivos todos los mecanismos de protección o niega información sobre la suerte y paradero de la persona y se oculta en qué lugar se encuentra la persona. Eso se llama desaparición forzada.



¿Cómo influyen las noticias falsas, que incluso son propagadas por políticos, en la búsqueda de los desaparecidos?



Las autoridades tienen la obligación de actuar rápidamente para presentar la información exacta de lo que está ocurriendo para hacer contrapeso. Si el Estado actúa rápidamente estas noticias no tendrían peso públicamente. Pero también todos tenemos una responsabilidad de lo que se comunica y una noticia, si no está confirmada, puede distraer la protección efectiva de una persona que se encuentre desaparecida.

Luz Marina Monzón. Foto: Cortesía

Algunas voces advierten que la implementación del acuerdo de paz no es una de las prioridades del Gobierno, ¿usted coincide con esto?



No está siendo una prioridad como debería. Hay temas de la implementación del acuerdo y que son su prioridad, como los PDET, pero el resto de cosas como la protección de las personas que firmaron la paz, la protección de los líderes sociales, la búsqueda de los desaparecidos no son su prioridad y eso es un error.



¿Por qué cree que la búsqueda de desaparecidos no es prioritario para el Gobierno?



Porque la unidad tiene que articularse con distintas instituciones para poder encontrar a los desaparecidos, no es que la UBPD lo pueda hacer sola. Y tener una interlocución de alto nivel con unos compromisos y voluntad decidida de ministerios como el del Interior son fundamentales. Así como tener información de la fuerza pública es importante para la búsqueda de los desaparecidos, y esto es la unidad no lo ha podido tener.



Pero la búsqueda de los desaparecidos tiene que ser una prioridad para construir paz en este país, tiene que estar en la agenda del Estado.



¿Entonces ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas Públicas tiene interlocución con usted?



No hay interlocución de alto nivel y ahí es donde se toman las decisiones. Y el Ministerio del Interior tampoco nos ha permitido tener una interlocución.



¿Y con la consejería presidencial para los DD. HH.?



Es muy poco. La alta consejería es parte del consejo asesor de la dirección general de la Unidad. A pesar de eso, no hemos tenido una interlocución directa con la alta consejera.



¿Cómo tener mayores avances en la búsqueda de desaparecidos con esa poca interlocución?



La unidad sigue avanzando en la integralidad del sistema, que implica acceder a la información que le entregan a la JEP. Y también en la confianza de las organizaciones de víctimas que acuden a nosotros.



¿Cuándo van a empezar a aparecer los resultados de los desaparecidos secuestrados por la guerrilla?, ¿qué tanto han colaborado los ex-Farc con esto?



Contrario a la información que no han dado los ministerios, las Farc sí han entregado la información que recolectaron en el marco de la entrega de información sobre desaparecidos.

Nosotros hemos venido siguiendo la información sobre este tema a la JEP. Además, con ocasión del escrito de cargos que se le hizo por parte de la sala a los altos comandantes allí hay un compromiso específico entregar la información a la unidad sobre los secuestros, y el 16 de junio vamos a formalizar la ruta de trabajo de entrega de información específica sobre secuestro.



Tenemos que mirar que, al cruzar la información, empiece a coincidir con esos secuestrados. Porque por ahora estamos encontrando son cuerpos y tenemos que mirar esos cuerpos a quién corresponden.



¿En qué otros asuntos están avanzando?



En reimpulsar la identificación de cuerpos que ya han sido recuperados y que pueden corresponder a personas desaparecidas, entre otras acciones humanitarias para agilizar las respuestas que alivien el sufrimiento de las víctimas, como la recuperación de cuerpos que se encuentran en riesgo en cementerios.



