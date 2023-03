Uno de los grupos con los que el Gobierno Nacional quiere avanzar en el proceso de paz total es precisamente con el 'clan del Golfo'.



Le puede interesar: Con asonada en el Bajo Cauca, 'clan del Golfo' patea ingreso a la 'paz total'

​

Sin embargo, en los últimos días, ese grupo, dedicado fundamentalmente al narcotráfico y a otras actividades ilegales, ha sido señalado por algunas autoridades de ser el principal motivador de los hechos de violencia que se están dando en el Bajo Cauca antioqueño en el marco del denominado paro minero.

Ante esto la pregunta que surge es ¿qué puede pasar con el 'clan del Golfo'? Por un lado, anuncia su intención de avanzar en un proceso que lo lleve a su desmovilización con el gobierno, pero al mismo tiempo está generando hechos de violencia significativos.



Y el primer campanazo de alerta lo dio este sábado el propio presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que "si el 'clan del Golfo' está detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo".



Y de alguna manera lo ratificó este domingo cuando se refirió a la quema de ambulancias por parte de los manifestantes en el mencionado paro y luego de conocerse un video en el que se ve a algunos de los jóvenes jugando con una de las camillas que bajaron de un vehículo de socorro.



"Estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. No les importa. Recibieron dineros del clan del golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia", destacó el mandatario.

Si el clan del golfo esta detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo.



La paz implica el desmantelaniento de las economías ilegales. https://t.co/wQcYTQLCMB — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2023

"¿Si quieren la paz por qué han delinquido tantos años?", se preguntó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Tras esto se preguntó, en referencia al trino de Petro: "¿Y si esa es su conclusión para cuando la captura de lo cabecillas que han venido liberando?"



Para la senadora María Fernanda Cabal, "la paz se hace con los criminales en la cárcel, no creyendo en sus “buenas intenciones”.

​

​Por todo esto, la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde y cercana al Gobierno, dijo que "los hechos del día de ayer en el Bajo Cauca deben replantear al Gobierno la voluntad de paz del Clan del Golfo".

​

Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, dijo que "necesitamos saber si están comprometidos con la paz o si seguirán en la criminalidad. Este gobierno está abierto al diálogo, pero no tolerará juegos dobles".



Pero el senador Ariel Ävila dijo que con ese grupo lo único que hay son unos acercamiento con la oficina del Comisionado de Paz y la promesa de "un posible cese bilateral" del cual todavía no hay protocolos firmados.



"Como tal no se está violando ningún acuerdo de nada, pero si es un mensaje muy complicado que el 'clan del Golfo' diga que quiere paz y a su vez está promoviendo este tipo de situaciones", dijo el congresista. Para él "esto genera mucha desconfianza" y una situación delicada "pues no se sabe si están o no con una verdadera voluntad de paz o crecer en economías ilegales".



Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dijo que en este caso se está hablando de un proceso de acogimiento de la justicia, que "debe contar con toda la claridad de que se está en un proceso serio, porque sino, todo lo que se construya será provisorio y sujeto a retrocesos".



Para el congresista, "es indispensable que haya claridad" si quieren ingresar a un proceso con el Gobierno.



Le puede interesar: Paro minero: las condiciones de Presidencia para retomar el diálogo