¿El gobierno está dispuesto a retomar el diálogo con el Eln?

En una carta que el comité nacional del paro le envió este viernes al presidente Iván Duque le plantean que el diálogo con el Gobierno debe centrarse en cinco grandes ejes, uno de los cuales se denomina implementación integral del acuerdo de paz, en el cual plantean que se “exploren posibilidades para retomar el diálogo con el Eln”.

Las conversaciones con esa guerrilla las suspendió el gobierno desde enero pasado tras el atentado de los 'elenos' a la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá, el cual dejó 23 muertos.



Duque consideró que el Eln no tenían voluntad de paz.



A partir de ese momento el Gobierno ha señalado que para restablecer el diálogo es necesario que esa guerrilla libere a todos los secuestrados que tiene, que deje en libertad a los menores de edad que mantiene en sus filas, que cese sus actividades terroristas y el secuestro.



Y hasta ahora, esa guerrilla no ha dado muestras de su interés en cambiar sobre estos asuntos. Es más, la información oficial da cuenta de que tiene plagiadas a al menos cuatro personas. Y los atentados contra la infraestructura petrolera los han mantenido.



Pero tampoco han respondido a una carta que a comienzos de este mes les envió un grupo de al menos 147 políticos, académicos, intelectuales y organizaciones en la que le piden cumplir con las condiciones que ha puesto el Gobierno Nacional y retomar el proceso de paz.



“Los abajo firmantes le reclamamos con firmeza a la dirección del Eln considerar con seriedad y pragmatismo los condicionamientos fijados por el Gobierno –que creemos que son válidos y vigentes–, para iniciar en forma inmediata una nueva fase exploratoria”, reza la carta.

En diálogo con EL TIEMPO, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en su momento se refirió a esa misiva. “Nosotros vemos que esa carta tiene ese interés genuino de respaldar, porque lo hace, la posición del Gobierno Nacional al decir que están vigentes y son válidas las condiciones establecidas por el presidente Duque frente a cualquier eventual espacio de diálogo”, dijo.



Para Ceballos, el Eln debe responder a ese llamado de la sociedad para como, lo dice la carta, pasar la página y de una vez cumplir con las condiciones de dejar el secuestro y dejar todos los actos criminales.



Eso significa que las condiciones que ha solicitado el gobierno se mantienen vigentes. En otras palabras no hay, hasta ahora, un cambio de postura de la guerrilla del gobierno.



Así las cosas, aunque el comité del paro esté pidiendo que se explore la posibilidad de retomar el diálogo, esa eventualidad no parece cercana. Al menos que haya un cambio de actitud de parte de los ‘elenos’.



Pero a esto hay que sumar que cuando Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron que abandonan el proceso de paz y se iban para la disidencia también revelaron que iban a "coordinar esfuerzos" con el Eln. Para el gobierno esto significaría que los ‘elenos’ estarían metidos en la guerra sin voluntad de paz.



Y hasta ahora los miembros del Eln que permanecen en Cuba si bien no han avalado lo dicho por Márquez, tampoco lo han negado.



Fuente del Eln en Cuba, consultadas por EL TIEMPO, señalaron que por ahora no tienen ninguna propuesta formal para retomar el diálogo, pero que están listos a reanudarlo.



Si el gobierno lo que pide para reanudar el diálogo son gestos de paz y el Eln no los ha mostrado, pues todo indica que la petición de un comité de paro no será suficiente para que se restablezca el diálogo con esa guerrilla, cuyo negociadores todavía permanecen en Cuba.



