Pablo Beltrán dice que la instrucción para el Eln es liberar a todos los secuestrados

El jefe de la delegación del Eln en la mesa con el Gobierno, Pablo Beltrán, señaló que la instrucción para esa guerrilla tras el quinto ciclo es liberar a todas las personas secuestradas.



Así lo confirmó en una entrevista concedida a Caracol Radio en la que, además, señaló que el cese de ese secuestro es una “suspensión temporal” y que la cifra de secuestrados que dan entidades como la Defensoría del Pueblo no corresponde con la realidad.

“Primero que a nosotros nos atribuyen muchas cosas que no son de nuestra responsabilidad y lo segundo es que todas las personas que estén bajo esa denominación, hay la orientación de hacer un trámite lo más rápido posible para que sean liberados y que eso no se prolongue mucho”, le dijo Beltrán a la emisora.



Ese fue uno de los principales acuerdos a los que llegaron los delegados del Gobierno Nacional y la guerrilla durante el quinto ciclo de negociaciones de paz con este grupo, el cual concluyó este domingo 17 de diciembre en Ciudad de México.



Será a partir del 30 de enero de 2024 cuando el grupo suspenda esta práctica. Además, se espera que ese mismo día se prolongue el cese bilateral del fuego que está vigente desde el 3 de agosto del presente año, el cual fue pactado entre el mismo presidente Gustavo Petro y ‘Antonio García’, jefe máximo de la guerrilla.

Vera Grabe saludando a Pablo Beltrán, jefe de delegacióndel Eln. Foto: Delegación Eln

“El ELN no puede responder por todo, por lo que no es de su competencia, entonces claro como sobre esto se ha hecho mucha burbuja mediática, aquí lo primero es desinflar las burbujas”, agregó en la conversación.



Sobre ese compromiso también habló José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la delegación del Gobierno, en entrevista con EL TIEMPO.



"El secuestro es un delito de tráfico sucesivo, por consiguiente, a partir del 30 de enero, toda persona que esté secuestrada hoy o que se secuestre, Dios no lo quiero, de aquí el 29, que según mi opinión el Eln no tiene ninguna licencia para tal propósito, tendrán que ser liberadas. Evidentemente, no pueden existir retenciones de carácter económico", dijo.

