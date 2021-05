Eln dice que iniciativa de diálogo no es de Ceballos

Pablo Beltrán, uno de los comandantes de la guerrilla del Eln, le restó protagonismo a Miguel Ceballos, comisionado de Paz, en la búsqueda de unos diálogos exploratorios con ese grupo ilegal armado.

“Vemos que es más de tratar de mostrar unas medallas que no están en el pecho de él, porque los que han hecho el esfuerzo son Naciones Unidas y el Vaticano, el gobierno ha ido ahí un poco a regañadientes y eso no pueden venir a decir que es iniciativa de Duque o de Ceballos, eso es iniciativa de la comunidad internacional”, dijo Beltrán en declaraciones a RT.



En entrevista con EL TIEMPO este domingo, se le preguntó a Ceballos: "De diferentes orillas lo han catalogado como un comisionado de la guerra y no de la paz..."



A lo que él respondió: "La respuesta la puede corroborar la Santa Sede y las Naciones Unidas. Ha sido la generosidad del santo padre, expresada en una labor invaluable del Nuncio Apostólico en Colombia, Luis mariano Montemayor, y del representante del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, quienes pueden dar fe del gran esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno por avanzar en un espacio de diálogo con el Eln".



¿Quiere decir que se están adelantando acercamientos con el Eln con el beneplácito del Gobierno y a través del Vaticano y de la ONU?, le interrogó este diario al Comisionado.



"Le quiero contar a usted y al país que desde hace 17 meses, por iniciativa del Alto Comisionado para la Paz, con el apoyo y liderazgo del Presidente, se adelantan reuniones con el Nuncio Apostólico para empezar a buscar caminos que ayuden al Gobierno a cumplir su obligación constitucional y legal de verificar la voluntad real de paz del Eln. Esa es la obligación principal del Alto Comisionado de Paz, buscar la voluntad de paz de los grupos armados. Esos contactos con el Nuncio, desde diciembre de 2019, fueron avanzando y madurando en distintas ideas que nos llevaron a pensar que era también importante contar con el apoyo de Naciones Unidas. Se produjeron 6 reuniones entre el representante del Vaticano, el representante de Naciones Unidas, el presidente Duque y yo. Luego se complementaron con otras 22 reuniones en las cuales se reflexionó y avanzó en la idea y necesidad de que autores con la prestancia y autoridad moral nos ayudaran con sus buenos oficios a tener contactos con la delegación del Eln en La Habana".

¿Qué ha pasado 17 meses después?, le dijo EL TIEMPO.



"Se produjeron 4 reuniones en La Habana en las cuales participaron Carlos Ruiz Massieu y, en representación del Vaticano, el padre Darío Echeverri, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse tres veces (en 2020) y la última ocasión en marzo de este año con la delegación del Eln. En esas reuniones, tanto la ONU como el Vaticano trataron siempre de tender puentes, con mi conocimiento y articulación, para poder verificar si el Eln estaría en la voluntad de cumplir con las condiciones de liberar a todos los secuestrados y de cesar las acciones criminales".



"Tras esos esfuerzos y la muestra de buena voluntad de los facilitadores como de esta Oficina, desafortunadamente el Eln nunca avanzó en una respuesta concreta sobre si está en la voluntad de cumplir con esas condiciones. Y me atrevo a decir eso porque también hemos contado con el esfuerzo de muchos obispos en este país que nos han venido ayudando a verificar si el Eln está en la voluntad de liberar a los secuestrados y tristemente alias Fabián, el cabecilla de en el Chocó, ha dicho que jamás dejará libre al exalcalde del Alto Baudó, Tulio Mosquera, hasta que le paguen 3.000 millones de pesos".



Ante esto, en la mañana de este lunes se conocieron las declaraciones de Beltrán a RT. Para el dirigente del Eln que se encuentra en La Habana, el Gobierno intenta mostrar que hay diálogos en momentos en que, según él, “está arrinconado por el paro” y en Ceballos “con sus antecedentes belicistas” quiere, dice, “colgarse unas medallas que no le corresponden porque el esfuerzo lo ha hecho Naciones Unidas y el Vaticano.



