Durante el evento de socialización del Comité Nacional de Participación, instancia temporal creada en el marco del cese del fuego entre el Gobierno y el Eln qué arranco este jueves, Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla, defendió la presencia de José Félix Lafaurie en la mesa.



Lafaurie, quien hace parte de la delegación del Gobierno, fue recibido con gritos y abucheos cuando subió a tarima. Los murmullos no cesaron durante su intervención, en la que destacó el compromiso de esa guerrilla de cara a la firma de la paz.



"Se firma el contrato el cese de la violencia para la paz pero la verdadera paz no se firma ni se negocia, se construye entre todos. Por eso el corazón del proceso es la participación", dijo Lafaurie.



Una vez Pablo Beltrán tomó la palabra agradeció a todos los miembros de las delegaciones, a los representantes de los países garantes y la Iglesia. También reaccionó a los abucheos Lafaurie.



"Tradicionalmente una mesa tiene dos partes, eso es un error, este es un procesa de paz tiene muchas partes. Queremos construir una visión total de paz, no una visión del gobierno, sino de todos. Lo que aspiramos es que nadie se quede afuera. Es significativo que aquí viniera José Félix Lafaurie y echara un discurso, que no es un hombre de izquierda, y eso es muy significativo", dijo.



Sin embargo, minutos después contradijo una de las propuestas de Lafaurie durante su intervención, que se enfocaba en la producción agrícola.



"No solo se requiere la producción agrícola, sino también la industrial y nacional, pero cómo se logra eso, renegociando los TLC", remató Beltrán.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA